Z Letališča Edvarda Rusjana so nogometaši Maribora odleteli proti turškemu Izmetu na prvo evropsko gostovanje v tej sezoni. Do mesta Adapazari, kjer bo nocoj ob 19. uri po slovenskem času začela dvoboj proti Šahterju iz Soligorska, je vijoličasta zasedba nadaljevala z avtobusom, zvečer pa na stadionu Sakarya Atatürk že preizkusila igrišče. Ker beloruski klubi zaradi sankcij Uefe ne smejo igrati v domovini, bo Maribor drugič uradno mednarodno tekmo igral v Turčiji. Leta 1997 je z Bešiktašem v Turčiji remiziral (0:0).

Slovenski prvaki so na povratni tekmi prvega predkroga lige prvakov pripravljeni tudi na neodločen izid po 120 minutah igre, vadili so tudi strele z bele pike. »Gremo tekmovat. Prvo tekmo smo odigrali zelo dobro, zdaj gremo to nadgradit in pokazat, kar zmoremo. Izpolniti moramo trenerjeve zahteve in mislim, da bo to zadostovalo,« je prepričan osrednji branilec Nemanja Mitrović. Mariborčani so bili v prvem polčasu prve tekme boljši, v drugem delu sta bili ekipi, z izjemo 20 minut prevlade Belorusov, poravnani. »Na evropskih tekmah je veliko taktiziranja. Za vsako napako si lahko kaznovan, zato pričakujem, da bo druga tekma zelo podobna prvi. Pripravljeni smo tudi na presenečenja,« pravi 29-letni Ljubljančan. Tudi snovalec taktike vijoličastih je prepričan o napredovanju v drugi krog. Z optimizmom ga navdaja dejstvo, da se je njegova ekipa po boljših minutah Šahterja pobrala. »Želim si več sreče v realizaciji,« se pomanjkljivosti s prvega obračuna pa tudi pripravljalnih tekem zaveda Radovan Karanović. Po njegovem bo v Turčiji pomembna potrpežljivost: »Razdelali smo vse podrobnosti. Ničesar ne smemo prepustiti naključju. Pričakujem, da bo ekipa agresivna in borbena. Tako lahko umirimo individualne prodore nasprotne ekipe.«

Kaj so 16-kratni državni prvaki popravili v minulih šestih dneh? »Vadili smo predvsem situacije v napadu, tam moramo biti še bolj konkretni. Če hočemo naprej, bomo morali doseči gol,« odgovarja Karanović, ki ob prodorih preko kril, česar so se Mariborčani posluževali v pripravljalnem obdobju in na prvi tekmi, napoveduje pragmatičnost in discipliniranost skozi vso tekmo. »Poskusili bomo tudi s protinapadi. Bomo videli, v katero smer bo šla tekma, in se ustrezno odzvali.« Po prvi tekmi je vodja trenerskega štaba dejal, da bo Roku Baturini, ki ni zadel iz dveh velikih priložnosti, pomagal. »Z njim smo se veliko ukvarjali na treningih. Zdi se mi, da je dobro pripravljen,« o prvem adutu v napadu pravi trener. O odhodu Antoina Makoumbouja pa je Karanović dejal: »Videli bomo, kaj se bo zgodilo po tekmi. Če bo odšel, se bo to ekipi poznalo, saj je postal naša gonilna sila na sredini igrišča. Rešitve bomo iskali znotraj ekipe. Sodeč po tem, kar smo videli na tekmah, pa je ne glede na dogajanje okoli prestopa še bolj motiviran za tekmo s Šahterjem.« Z ekipo je na gostovanje odpotoval Danijel Šturm, ki je saniral poškodbo, na seznamu za evropsko tekmo pa je zamenjal Luko Uskokovića.

Karanović bo moštvo prvič vodil na evropskem gostovanju, v Adapazariju pa pričakuje bolj agresivne beloruske prvake kot na prvi tekmi: »Morda bodo nekatere stvari delali na silo, ker bodo hoteli za vsako ceno napredovati. Dvakrat so bili v Evropi že neuspešni, zato bodo naredili vse, da nas premagajo.« Odzval se je tudi na besede Zlatka Zahoviča, ki je po prvi tekmi dejal, da je lahko Maribor le še boljši, kar naj za tekmeca ne bi veljalo. »Strinjam se z izjavo. Nismo izkoristili vseh naših rezerv. Bistvo je, da smo prebili zid in da so novinci doživeli Ljudski vrt ter uradno tekmo. Če sodim po treningih, so se malo sprostili, zato pričakujem dobro tekmo,« je sklenil Karanović in navrgel, da si z Zahovičem izmenjata kakšno sporočilo.