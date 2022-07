V Bruslju je bil danes slovesen dan za Hrvaško: finančni ministri članic EU so udarili piko na i odločitvi, da bo 1. januarja prihodnje leto postala dvajseta članica evrskega območja in uvedla evro. Ministri so potrdili še zadnje tri dokumente, z enim od njih pa določili tudi fiksni menjalni tečaj, ki ga bodo uporabili za preračunavanje in bo pričakovano znašal 7,5345 kune za en evro. To je enako tečaju, ki je veljal v »čakalnici za evro«, mehanizmu deviznih tečajev ERM II, v katerega je bila kuna vključena od julija 2020.

Zgodovinski dan

»To je velik, zgodovinski dan za Hrvaško. Je tudi jasen signal, da gre evropsko povezovanje naprej kljub vsem izzivom,« je na slovesnosti ob podpisu dokumentov dejal hrvaški finančni minister Zdravko Marić, eden najbolj izpostavljenih članov vlade, ki je prejšnji teden šokiral domačo javnost z napovedjo o odstopu, rekoč da se ne vidi več v politiki. Tudi v Bruslju so danes deževale pohvale na njegov račun in na opravljeno delo, kar sta izpostavila predsednik evrskega območja Paschal Donohoe in Zbynek Stanjura, finančni minister Češke, ki sicer ni uvedla evra, to polletje pa predseduje Svetu EU.

Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je današnji dan označila za »čas praznovanja« in izpostavila, da bo Hrvaška uvedla evro natanko dvajset let po tem, ko so v obtok stekli prvi evrski bankovci in kovanci. Podpredsednik komisije Valdis Dobrovskis je ocenil, da je vstop Hrvaške pomemben tudi za evrsko območje, ki se dokazuje kot odporno in kot element, ki krepi moč EU navzven, kar je pomembno ob zdajšnjih razmerah v svetu. A vendar je slovesnost potekala na dan, ko je evro prvič po dvajsetih letih praktično dosegel menjalni tečaj 1:1 proti dolarju (1,00003), potem ko je še februarja njegova vrednost presegala 1,14 dolarja, leta 2008 pa je bila celo 1,6 dolarja.

Etični kodeks prehoda na evro

Hrvaško zdaj čaka nekaj velikih zalogajev. Kot določa maja sprejeti zakon o uvedbi evra, se najkasneje s ponedeljkom 5. septembra začenja dvojno označevanje cen v kunah in evrih, preračunano po omenjenem fiksnem tečaju in »v skladu z matematičnimi pravili zaokroževanja«. Cene bodo dvojno izpisane do konca prihodnjega leta. Hrvaška narodna banka bo najkasneje septembra začela oskrbovati banke z evrskimi bankovci, ki jih bo nabavila pri Evropski centralni banki, najkasneje oktobra pa z evrskimi kovanci – te bo Hrvaška naredila svoje. Prva dva tedna januarja bosta na Hrvaškem uradni plačilni sredstvi evro in kuna, bankomati pa bodo izplačevali le še evre. Hrvaška bo morala iz obtoka umakniti približno pol milijarde bankovcev in več kot milijardo kovancev, čeprav bo številka zlasti pri slednjih verjetno precej manjša. Banke bodo kune menjale v evre do konca prihodnjega leta brez provizije, nato pa samo še Hrvaška narodna banka.

Hrvaško ministrstvo za gospodarstvo je ob tem objavilo etični kodeks, v katerem piše, da se prehod na evro ne bo zlorabljal za dvig cen in da se bo za preračunavanje uporabljal izključno fiksni tečaj, ki bo na prodajnem mestu vidno izpisan, enako kot cene v evrih in kunah. Ko bodo prva dva tedna januarja v uporabi kune in evro, bodo trgovci dolžni preostanek vračati v evrih, tudi če je kupec plačal v kunah. Kodeks tu poziva k poštenosti pri preračunavanju ostanka. Pristop h kodeksu je prostovoljen, kdor bo to storil, pa bo lahko na prodajnem mestu izobesil ustrezen logotip in slogan, kar naj bi bilo zagotovilo za kupce. x ba