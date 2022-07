Ustrelil partnerico, nato pa še sebe

V ponedeljek popoldne so celjske policiste obvestili, da je v eni od stanovanjskih hiš na območju Šentjurja pri Celju prišlo do streljanja. Na kraj dogodka so poslali več policijskih patrulj, policisti pa so ob vstopu v hišo naleteli na mrtvega moškega in žensko. Zakaj je slednjo moški ubil in ustrelil še sebe, policisti še preiskujejo.