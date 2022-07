»Vse življenje sem živel s skrivnostjo. Nisem Mo Farah, ampak Hussein Abdi Kahin,« je za priljubljeno BBC-jevo televizijsko oddajo Panorama z naslovom Resnični Mo Farah, ki jo bodo predvajali nocoj, razkril najuspešnejši britanski tekač na dolge proge. Zaradi rekordnega števila zlatih odličij v teku na 5000 in 10.000 metrov (po dve je osvojil na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012 in Riu de Janeiru leta 2016, šest na svetovnih prvenstvih) ga je kraljica leta 2017 razglasila za viteza britanskega imperija s prestižnim nazivom sir Mo. Zaradi razkritja šokantne skrivnosti je bil v dvomih, da bo ne samo ob viteški naziv, ampak tudi ob britansko državljanstvo. Notranje ministrstvo mu je že zagotovilo, da mu državljanstvo ostane in da ga ne bodo izgnali iz Britanije. Tu sicer živi v Surreyju v razkošni vili, primerni njegovemu bogastvu, ki ga ocenjujejo na okoli dvanajst milijonov evrov.

Žrtev trgovcev z otroki

Britanci so doslej živeli v prepričanju, da se je v Britaniji zakonito naselil kot osemletni otrok iz Somalije ter živel pri teti in stricu v Londonu. Res je živel pri teti in stricu, vendar v Džibutiju, potem ko je njegova družina po očetovi smrti v somalski državljanski vojni razpadla. Trgovci z otroki so ga na Otok prodali za suženjsko otroško delo. Naselili so ga z ukradeno identiteto drugega otroka. V Britanijo ga je pripeljala ženska, njegova lastnica, ki je ni srečal nikoli prej. Bil je njen otroški domači suženj. Moral je kuhati in čistiti zanjo, paziti njene otroke, jih umivati in jim menjavati plenice, če je hotel jesti. Ta ženska, za katero meni, da zdaj živi v Hounslowu v Londonu, naj bi mu dejala: »Če bi rad še kdaj videl svoje domače, molči.« Pogosto naj bi se zaklepal v kopalnico in jokal.

V dokumentarcu ga bomo videli obiskati stričevo barako v Džibutiju, s katere ga je neimenovana ženska »izvozila« na Otok. Sreča se tudi s štirimi brati. In z resničnim Mo(hamedom) Farahom, ki se mu zahvali za uporabo njegovega imena. Njegov soimenjak pove, da ni bil dober tekač, da je še vedno samski in brez otrok. Edino, kar imata skupnega, je navijanje za Arsenal. Njegova angleška žena Tania v Panorami pove, da je resnico izvedela pred njuno poroko leta 2010, ker je že prej ugotovila, da so v zgodbi njenega bodočega moža velike vrzeli. Z »zasliševanjem« ga je tako izmučila, da ji je na koncu povedal resnico. Ta bi lahko prišla na dan že veliko prej, leta 1997, ko naj bi Mo zastopal Britanijo na prvem mednarodnem atletskem mitingu v Latviji, a ni mogel, ker ni bil britanski državljan. To je postal tri leta kasneje, zahvaljujoč učitelju telesne vzgoje Alanu Watkinsonu, ki mu je prvemu razkril resnico, ta pa ga je rešil iz krempljev somalske družine.

Resnico je razkril zaradi otrok

Resnico o svojem nezakonitem prihodu na Otok naj bi se odločil javnosti razkriti predvsem zaradi otrok. Z lepo Tanio imata štiri. Najstarejša je ženina hči Rhianna, ki jo je Mo posvojil, skupaj imata dvojčici Aisho in Amani ter sina Husseina. Potrebo po razkritju resnice je pojasnil z motivom, da svoje otroke uči, da morajo biti pošteni.

Britansko državljanstvo je dobil leta 2000, ko je imel sedemnajst let. Kot Mo Farah. Pri tridesetih je, kot Mo Farah, dobil prvo visoko odlikovanje CBE, poveljnik britanskega imperija, po katerem je najbolj znan knjižni in filmski lik James Bond. Tudi enega najvišjih, viteški naziv, je leta 2017 dobil kot Mo Farah. To bo verjetno tudi ostal.