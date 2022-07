Ljubljana manj primerna za sežig odpadkov

V Zdravniški zbornici Slovenije so opozorili, da je zavajajoče sežigalnico odpadkov v Ljubljani primerjati z dunajskimi, saj ima naša prestolnica specifično kotlinsko lego s slabšo prevetrenostjo. A na občini in v Energetiki Ljubljana zagotavljajo, da bodo tudi glede tega vprašanja opravljene analize in predlagana taka rešitev dimnika, da bodo izničili slabost kotlinske lege.