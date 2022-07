Posnetek ene pesmi za 1,75 milijona evrov

Na dražbi v Londonu so za 1,75 milijona evrov prodali unikatni posnetek Boba Dylana, ki poje svoj hit iz leta 1963 Blowin' In The Wind. Gre za prvi novi studijski posnetek pesmi, odkar je Dylan leta 1962 napisal pesem, izkupiček pa je za več kot pol milijona evrov presegel pričakovanja dražbene hiše Christie's. Dražba je trajala štiri minute, kar je ravno toliko kot sama pesem, kupec pa za zdaj ostaja anonimen. Pri snemanju skladbe je sodeloval glasbenik T Bone Burnett, ki je novi posnetek tudi produciral, kot je povedal za medije, pa so jo posneli v prvem poskusu. tb