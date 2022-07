Spremembe v kroženju vode so celo bolj skrb vzbujajoče kot to, da je vse topleje. Cel vodni krog se spreminja: pozimi manj snega, spomladi zato manj vodnate reke, manjša zaloga vode v tleh, večje izhlapevanje spomladi in poleti že samo po sebi vodi v sušo. In če izostane še dež ali če ta pade le v obliki naliva, dobimo najprej kmetijsko sušo, potem pa še hidrološko z zmanjšano vodnatostjo rek. To se pojavlja že skoraj iz leta v leto, pa nas take razmere še vedno presenetijo.

Res kot pravi razvajenci še živimo v nekih minulih časih, s prepričanjem, da je vode pri nas dovolj – vedno in za vse. In da je povrhu voda praktično zastonj. Tako prepričanje vodi v to, da je ne cenimo in da se tudi ne lotimo prilagoditvenih ukrepov na tem področju. Ona