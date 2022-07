Torek pred 10. etapo se je za ekipo vodilnega kolesarja na 109. dirki po Franciji UAE Emirates začel slabo. Izjemni gorski pomočnig Gorge Bennett je zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus moral zapusiti dirko. Pozitiven je bil tudi Polajk Rafal Majka, ki pa je po novem covidnem protokolu zaradi nizke stopnje možnosti širjenja okužbe danes lahko nastopil. Poljak pa je pod posebnim drobnogledom zdravnikov.

Zdesetkana ekipa je morala spremeniti taktiko

Novi odstopi v ekipi UAE Emirates so spremenili potek današnje etape. V beg na 148,5 kilometrski etapi se je podalo več kot 20 kolesarjev. V skupnem seštevku je bil najvišje Nemec Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), ki je pred etapo za Pogačarjem zaostajal osem minut in 43 sekund. Nemec je bil še sredi zadnjega vzpona do letališča v Megevu virtualno še v rumenem, na koncu pa je še drugič na letošnjem Touru v zadnjih metrih ostal brez željene nagrade.

Ubežniki v ospredju so bili celotno etapo zelo složni, v glavnini pa je bil tempo resnično ležeren, saj ekipi UAE Emirates ni pomagala prav nobena ekipa. V moštvu slovenskega asa pa so se sprijaznili tudi s predajo majice. Pred začetkom zadnjega skoraj 20 kilometrov dolgega klanca je bila dirka za dobrih deset minut prekinjena. Sedem podnebnih protestnikov je zavzelo cestišče in so tako na svoj način zaznamovali današnjo etapo.

Ko so francoski policisti odstranili protestnike, pa se je na dolgem vzponu začel boj za etapno zmago. Napadi v ubežni skupini so si sledili eden za drugim. Nekaj časa je odlično kazalo enemu, nekaj časa drugemu kolesarju. Na koncu pa je na vzletno stezo gorskega letališča v Megevu skupaj prišlo devet kolesarjev.

Ne zgodi se velikrat, da na gorskih ciljih o zmagovalcu odloča fotofiniš, a danes je. Veliki zmagovalec pa Magnus Cort Nielsen, ki je tako letošnji Tour po uvodnih dnevnih bežanja začinil še z etapno zmago. V sprintu je za las prehitel Nicka Schultza iz ekipe BikeExchange-Jayco.

Nemec Lennard Kämna je na koncu za zmagovalcem zaostal 22 sekund, kar pa ni zadoščalo, da bi prevzel majico vodilnega kolesarja na dirki. Glavnina s Tadejem Pogačarje, ki je s sprintom znova želel konkurentom odščipniti nekaj sekund, a mu to ni uspelo, je na cilj prišla z zaostankom 8 minuto in 54 sekund za zmagovalcem. To je pomenilo, da je 23-letnik ostal vodilni kolesar na dirki, Nemec pa je sedaj drugi v skupnem seštevku.