7. julij, vroče poletno popoldne. Nujna seja Programskega sveta tik pred dopustom njenega predsednika Gregorčiča. Dnevni red, prva točka: predhodno soglasje kandidatoma ali kandidatu za direktorja televizije. Patrik Greblo, ki je bil šele pred nekaj dnevi imenovan za v. d. direktorja, res ni pričakoval, da ga bodo uporabili, ali raje, izrabili za tako kratek čas. Vseeno je pohitel, napisal program, se prijavil, obljubljal medsebojno povezovanje, pa ni dobil dovolj podpore.

Poražencem se očitno hudo mudi, da bi obdržali prisvojeno. Generalni direktor hoče direktorja z vsemi pooblastili. In »pravega« človeka na tem položaju. Programski svetniki si oddahnejo, Urbaniji se končno posreči prijaviti brez napak, da bodo zanj lahko glasovali. Za tega »analitičnega in treznega« človeka, kot ugotavljajo. Oni že vedo, kaj je »dobro« za javno hišo in za zaposlene, čeprav Urbanija predstavlja še tako velik alarm. Za katastrofo. Ne čudite se, saj si je želijo. Popolno uničenje naše, naše skupne TV. Se še spominjate? Zaradi njegovega stradanja STA so novinarji odhajali, več mesecev so trpele njihove družine. Iz Ukoma je tudi ideološko »analiziral« delo novinarjev (zlasti) informativnega programa, posredno pritiskal nanje, zdaj pa bo odločal in določal, kaj naj pišejo kar neposredno. Urejal bo njihove odnose, predstavljam si, kako. S pomočjo odgovorne urednice bo discipliniral »lenuhe«, ki stavkajo, pred njihovo »žaljivostjo ter sovražnostjo« pa bo zaščitil kolege, ki ustvarjajo Panoramo. (Le počakajte, njen domet »velike« gledanosti se bo zagotovo pokazal. No, čez nekaj let.) Urbanija pa ni samo osebnostno problematičen, ampak je žal tudi nekompetenten. »Saj nima zadostnega strokovnega znanja za vodenje tako pomembne in obsežne produkcije, kot so vse vsebine javne televizije,« trdijo v Društvu novinarjev Slovenije (DNS). Verjamem jim.

Na potezi je generalni direktor, ki se bo čez nekaj dni z njim pogovoril in se odločil. Ga bo imenoval za direktorja? (Če ga ne bi, ima še vedno v. d. direktorja Grebla, svojega svetovalca za glasbo. Predstavljam si, da sta si zato blizu. Mu bo vseeno še on, kot so mu svetniki, pokazal hrbet?) Če bi želel dobro za hišo, bi poslušal zaposlene in DNS, pa ni veliko upanja zaradi izkušenj z imenovanjem odgovorne urednice. Pač nima integritete. Če bi jo imel, se tudi sam ne bi prijavil za generalnega direktorja brez izpolnjenih razpisnih pogojev. (Neodgovornost programskih svetnikov.)

Razprave svetnikov so v prvi vrsti razkrile njihov odnos do vladnega zakona o RTV po nujnem postopku. Nihče jim ne bo pokazal vrat, se razburjajo, zakonito so izvoljeni. (Mar res? Ali sestava Programskega sveta odseva realnost? Ne, manjšina hoče diktirati večini državljanov.) »Ta zakon je enak požigu Reichstaga! Je politični apartheid. To je masaker brez javne razprave! Gre za državni udar, treba bo seznaniti vse institucije EU!« smo slišali iz ust najbolj razgretih, bolj trezni pa so napovedovali referendum. (Pa je referendum v resnici že bil. Mnenje in pričakovanja državljanov so pokazale volitve. Večina nas je podprla napoved depolitizacije RTV Slovenija.)

Ta zakon je bil tudi, poleg vprašanja o Marcelu Štefančiču in njegovem Studiu City (po programskem načrtu bi ga morali predvajati, a ga ne) glavno »sito« za navidezno izbiro pravega kandidata. Navidezno, ker smo že v naprej vedeli, kako se bo ta farsa končala. Ko bi se vsaj potrudili in izbezali kakšne manj prozorne izgovore. Naj povem primer. Nekateri Patriku Greblu iz »dobrote« niso namenili glasu. Da bi ga »zaščitili«. Zaradi vladnega zakona bi ga namreč »gotovo uničili, mu vzeli identiteto, izgubil bi integriteto«, kar koli jim že ta besedna žlobudra pomeni. Zakaj pa je Urbanija ne bo (je ne bi) izgubil? Je tako močan? Ah, ne. Nikoli je ni imel.

Naša televizija je res uboga, čakajo jo še težki časi. (Janša bo državo in institucije uničeval v neskončnost.) Upam, da bo preživela. In mi z njo.

Polona Jamnik, Bled