Ljubljana. Policisti so včeraj v ožjem središču Ljubljane poostreno nadzirali ravnanje voznikov tako imenovanih enoslednih vozil, v praksi kolesarjev, mopedistov in skiroistov. Razlog je očiten. Iz leta v leto jih je več, sploh poleti. To se kaže pri večjem številu prekrškov in nesreč. Po eni strani ti vozniki predstavljajo nevarnost za še ranljivejše v prometu (pešce), po drugi strani pa so tudi sami med najranljivejšimi.

»Lahka prevozna sredstva so hitra in priročna za premagovanje krajših razdalj. Vendar pa je vožnja z njimi lahko nevarna, saj se pri večji hitrosti težko pravočasno ustavijo, so bolj nestabilni, zaradi majhnih koles pa obstaja večja verjetnost padcev na neravnih površinah. Prav tako lahko hitro predstavljajo nevarnost za druge udeležence v prometu, ker jih ti zaradi njihove hitrosti, tihe vožnje in ozke silhuete težje zaznajo. Dodatno nevarnost predstavlja, če vozniki električnih skirojev ne upoštevajo predpisov,« je poudaril načelnik Postaje prometne policije Ljubljana Zoran Obrez.

V štiriurnem nadzoru prometa so tako včeraj zaznali 29 kršitev kolesarjev in sedem kršitev voznikov električnih skirojev. Največkrat je šlo za napačno stran oziroma smer vožnje ter uporabo napačnih površin. Letos so kolesarji naredili za desetino več prekrškov kot v enakem obdobju lani, uporabniki električnih skirojev in električnih koles pa za kar 50 odstotkov. Ogromno jih med vožnjo uporablja mobitel. Naj še enkrat opozorimo, da je za voznike električnih skirojev do 18. leta (pa tudi za kolesarje) obvezna uporaba čelade, za druge pa priporočljiva. Voziti morajo po kolesarskih površinah, kjer teh ni, pa le v naseljih po desnem robu ceste. Lahko se vozijo tudi na območjih za pešce, a s hitrostjo pešca. Prevoz drugih oseb na skiroju ni dovoljen, prav tako velja prepoved uporabe za otroke do 12. leta starosti.

Policisti so opozorili še, da gre pri električnih skirojih in kolesih za prevozna sredstva, ki so zadnje čase najprivlačnejša za tatove. Lastnike tako opozarjajo na samozaščitno ravnanje, kot sta parkiranje na za to namenjenih mestih in dosledno zaklepanje.