Tržnice ne damo. Tudi zraka ne!

Se spomnite? Odločnega upora meščank in meščanov pod tem geslom pred davnimi časi, leta 2007, ob mestnem načrtu prenove tržnice, ki se ni kazal kot prenova, ampak kot megalomanski projekt gradnje garaže pod njo, v nasprotju s smernicami prometne in drugih strok, ki so že takrat odsvetovale privabljanje avtomobilov v središče. Še zlasti ker so v okolici tržnice tri garaže. »Prenova«: kopanje gromozanske luknje z milijonom neznank glede tega, koliko arheološko pomembnih najdb se bo našlo in za koliko bodo obstoj luknje podaljšale?