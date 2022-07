Zaradi hude bolezni, s katero se je srečala pred desetimi leti, je pomoč, potem ko je izkoristila vse možnosti, ki jih ponuja uradna medicina, dobila pri sosedi. »Naredila mi je naraven sok z vsemi potrebnimi vitamini. Meni je pomagalo,« pove Rozana Prešern, s katero smo se srečali v »njenih« Kortah. Morda je bila prav ta življenjska preizkušnja potrebna, da se je še bolj posvetila sebi, naravi in svojim koreninam.

Kot izvemo med pogovorom, se je rodila v Medoši, zato je prvih pet let šolo obiskovala v Kortah. Kasneje je šolanje nadaljevala v Izoli in se po končani srednji šoli izobrazila za diplomirano medicinsko sestro. V smehu ne pozabi omeniti, da je imela v Izoli precej težav zaradi domačega narečja, zaradi česar je bila tarča posmeha sošolcev. A je to znala obrniti sebi v prid in odločena, da se bo naučila govoriti izborno slovenščino, je praktično ves prosti čas preživela v knjižnici. Kljub vsemu ima na šolska leta v Izoli prijetne spomine. Na poti v šolo je rada zaplavala v morju, tam, kjer zdaj stoji ladjedelnica. V spominu ima tudi svetilnik, ki je na njeno veselje vsaj približno tak, kot je bil nekoč. Pravi le, da Izola žal ni več tako zelena, kot je bila v njeni mladosti.

Prava zakladnica zgodb

Zdaj, ko se je upokojila, ima veliko manj časa, kot ga je imela nekoč. A še vedno najde čas za vnuka, ki ima srečo, da mu je vitalna sogovornica prava zakladnica zgodb, ki jih skupaj odkrivata med sprehodom po Kortah. Že deset let je »Kurtežanka« – Kortam namreč domačini pravijo Kurte – in obenem predsednica Turističnega in kulturnega društva Šparžin, katerega poslanstvo je predvsem pospeševanje celostnega turističnega razvoja v kraju, zavzemanje za ohranitev naravnih in kulturnozgodovinskih spomenikov. »Šparžin je rastlina, mati divjega šparglja. Je ne vidiš, saj je zavarovana z bodicami,« nam razloži v Kortah, kjer smo jo obiskali na dan, ko je slavila svoj osebni praznik, v večernih urah pa je na Kaštelirju gostila obiskovalce v okviru Poletne muzejske noči. V hladni senci mogočnega drevesa pred zadružnim domom, kjer ima društvo svoje prostore, povabi na kratek sprehod do vodnega vira v Čedljah nekaj sto metrov nižje. »Goste, ki pridejo k nam, radi peljemo na vodne vire. Jih imamo res veliko,« pove in omeni tudi domače vodno zajetje s perišči, fontane Frata v Medoši. »Obiskovalcem vodnih virov radi pripovedujemo zgodbe ljudi, ki so bili vezani na ta zajetja. Spomnim se, da sem tudi sama kot majhna deklica hodila na vodne vire po vodo, tam smo prali zelenjavo, splaknili že doma oprano perilo, nekateri so tja gnali živino pit. Vodni vir v Medoši bo imel kmalu sto let, in kot se spominja domačin Mejak, danes jih šteje že 92, so bile včasih tudi redukcije. Vsaka družina je imela po en dan v skrbi ključ do vode in nadzor, da je vsako gospodinjstvo vzelo le liter na osebo,« je ena od mnogih zgodb, ki jih izvemo med sprehodom. Kot denimo zgodbo o Šavrinkah, ki so tja do konca druge svetovne vojne vsakodnevno potovale med Istro in Trstom, kjer so prodajale večinoma jajca in pridelke, ki so jih vzgojile v Kortah.

V Korte se vračajo mlade družine

Da je zemlja sicer rodovitna, zaradi poletne pripeke pa vzgoja vrtnin zahteva veliko izkušenj in prilagajanja, nam potrdi tudi naša sogovornica. Pospremi nas do jedra vasi, kjer stoji cerkev sv. Antona Puščavnika iz 15. stoletja. Pod njo ima Rozana namreč svoj skrbno negovan vrt, ki ga na robu krasijo oljke. Ob tej priložnosti nam predstavi sestri Pio in Petro, ki že nekaj let živita v Kortah in sta že postali del skupnosti. Ob cerkvi stoji »stara« šola, ki je danes preurejena v hotel za mlade, kjer lahko prenočite. »Stara šola je praznovala 200 let in velja za prvo slovensko šolo na Obali,« je povedala Prešernova in dodala, da so kot društvo zelo povezani tudi z vrtcem in šolo. »Otroci so močno vpleti v zgodbo o vodnih virih, odlično poznajo zgodovino svojega kraja, prav tako sem vesela, da se vzgojitelji in učitelji trudijo v Kortah ohraniti našo dediščino tudi preko narečja, ki se ga otroci učijo,« je povedala in ponosno dodala, da se jim za podmladek, ki bo zgodbe pripovedoval naprej, ni bati. »Če je nekoč v šolskih klopeh sedelo 20 učencev, jih je danes 60. Dodali smo dve učilnici in povečali razrede,« je povedala sogovornica in poudarila, da so v vasi vse hiše naseljene vse leto, h koreninam pa se vračajo tudi mlade družine.

Morda zaradi vročine, lahko pa tudi zaradi prijetne sence, kamor smo se po sprehodu vrnili, poti kljub povabilu tokrat nismo nadaljevali do Kaštelirja, od koder se odpira čudovit razgled na Istro in Sečoveljske soline. »Da pa bo zaključek, kot se spodobi, vam postrežemo z našo prazgodovinsko jedjo, kot ji pravimo,« povabi k mizi, ko v ročno izdelano keramično posodo lokalne rokodelke z zajemalko nalije miništre, ki jo je pred nekaj urami sama skuhala iz pire, ovsa, čičerike, zelene, boba, graha in dveh vrst različnega mesa. Okus? »Vabljeni, da preverite sami,« je v Korte povabila šparžinka.