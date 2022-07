Kar dolgo pred tem, ko je postal minister, si je kot direktor Term Olimia za izziv zadal gradnjo term v Kranjski Gori, a je ta izziv malček izzvenel. Potem je kot minister reševal življenja in propagiral zaščitne maske iz papirnatih serviet z elastiko. Potem si je kot politik za izziv postavil združeno in konkretno povezano Slovenijo ter na volitvah konkretno pogorel. Tako da zdaj komaj čakamo, kaj bo njegov prihodnji izziv, svetujemo pa, da bežite čim dlje stran. Še najbolje bi bilo, če bi se povezal s kolegom Francem iz Dupleka in bi skupaj gojila lubenice in redila prašiče. Bo še najmanj škode.