Načrt, ki ga je v ponedeljek predstavil novi mestni sekretar za zdravje Lo Chung-mau, predvideva, da bodo morali okuženi, ki se lahko izolirajo doma namesto v karantenskih centrih, nositi elektronsko zapestnico, ki bo spremljala njihovo gibanje s pomočjo tehnologije Bluetooth, omrežij Wi-Fi ali GPS-a.

»Vsi se strinjamo, da tisti, ki imajo covid-19, ne bi smeli iti ven in škodovati preostalemu prebivalstvu,« je po poročanju lokalnega časnika South China Morning Post dejal Lo.

Nekdanja britanska kolonija še naprej uveljavlja politiko ničelne tolerance do covida-19, podobno kot na celinski Kitajski, vključno z obvezno izolacijo vseh, ki so pozitivni, bodisi v posebnih ustanovah bodisi doma.

Vendar so strokovnjaki že izrazili dvome glede uporabe tovrstnih sledilnih naprav. »Kako lahko starejši prebivalci, ki živijo sami, kupujejo hrano in vsakodnevne potrebščine, ne da bi sedem dni zapustili svoj dom? Kaj se zgodi, ko ljudje ne morejo iti v službo in se preživljati? Vsi ne morejo delati od doma,« je opozoril član hongkonškega zdravniškega združenja Joseph Tsang Kay-yan.

Hkrati je pod vprašanje postavil tudi natančnost zapestnic. »Ali bi bile te zapestnice dovolj občutljive, da bi zaznale osebo, ki zapusti svoj dom in gre na primer iz 16. nadstropja stavbe v tretje nadstropje,« je dejal in dodal, da bi jih lahko nekateri bolniki pred odhodom ven preprosto sneli in jih obesili v svojih domovih.

To sicer ni prvič, da so se hongkonški organi zatekli k uporabi zapestnic za spremljanje gibanja ljudi. Že leta 2020 so potniki, ki so prihajali v mesto, dobili zapestnico s QR kodo, ki jo je bilo treba skenirati na različnih krajih.