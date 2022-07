Biden bo obisk začel pri največjem zavezniku ZDA na Bližnjem vzhodu - Izraelu. V Betlehemu se bo nato srečal s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom, s čimer želi izraziti podporo ZDA rešitvi dveh držav. Iz Izraela bo odpotoval v Savdsko Arabijo, kjer bo obiskal pristaniško mesto Džeda.

Obisk Izraela in Palestine je namenjen izrazu podpore rešitvi dveh držav, s katero skuša mednarodna skupnost razrešiti konflikt med Izraelci in Palestinci, vendar so mirovna pogajanja zastala in ZDA v Bidnovem času niso storile še nič konkretnega za njihovo oživitev.

Glede na uradna sporočila Bele hiše in tudi mnenj ameriških analitikov pa je obisk Bližnjega vzhoda namenjen predvsem postavljanju temeljev za razvoj ideje o varnostni koordinaciji med Izraelom in arabskimi državami zaradi iranske grožnje, kar bi se lahko sčasoma razvilo v nove oblike sodelovanja.

Palestincem to ni všeč, saj se še vedno počutijo izdane, potem ko so štiri arabske države leta 2020 pod pokroviteljstvom vlade Donalda Trumpa z Izraelom sklenile tako imenovane abrahamove sporazume. Najprej so takšne sporazume podpisali v Bahrajnu in Združenih arabskih emiratih, nato pa sta odnose z Izraelom normalizirala še Sudan in Maroko.

Dolgoročni cilj takšnih sporazumov bi lahko bil ključnega pomena za Američane, ki bi se tako lahko bolj posvetili Kitajski, še prej pa Rusiji. Biden bo prav tako zagotovo skušal arabske sogovornike prepričati, naj okrepijo črpanje nafte in s tem znižajo cene na globalnih trgih.

lavno delo bo opravil v Džedi na vrhu GCC, kjer se bo srečal z voditelji devetih arabskih držav. Člani GCC so sicer Savdska Arabija, Bahrajn, Kuvajt, Katar, Oman in Združeni arabski emirati, na vrh so povabljeni tudi voditelji Jordanije, Egipta in Iraka. Pripravljen bo tudi poseben virtualni vrh, na katerem bodo poleg Bidna še voditelji Indije, Izraela in Združenih arabskih emiratov.

Potekale bodo razprave o Iranu, človekovih pravicah, energetski in prehranski varnosti, pa tudi o Jemnu, kjer je še vedno v veljavi premirje.

Biden bo deležen pozivov, naj pomaga premakniti mirovni proces med Izraelci in Palestinci z mrtve točke, vendar bo, kot kaže, najbolj pomembno postavljanje temeljev za nadaljevanje normalizacije med Izraelom in arabskimi državami, da se lahko ZDA namesto »večnim« posvetijo večjim problemom.