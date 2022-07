Načelnik postaje prometne policije Ljubljana Zoran Obrez je v izjavi za medije danes dejal, da so najpogostejše kršitve kolesarjev, mopedistov in voznikov električnih skirojev neupoštevanje pravilne smeri in strani vožnje, vožnja v rdečo luč, neupoštevanje prometnih površin, neuporaba zaščitnih čelad in uporaba mobilnih telefonov, ki »bistveno zmanjšajo njihovo vidno in slušno zaznavanje«.

V današnjem štiriurnem nadzoru so ugotovili 29 kršitev kolesarjev in sedem kršitev voznikov e-skirojev. Največkrat je šlo za napačno stran in smer vožnje ter napačne površine.

Policisti opažajo poslabšanje prometne varnosti v Ljubljani, še posebej veliko pa je prometnih nesreč, v katerih so udeleženi vozniki enoslednih vozil. Obrez je povedal, da je bilo na območju PU Ljubljana v prvi polovici letošnjega leta huje poškodovanih 23 voznikov enoslednih vozil, dva kolesarja pa sta umrla. Pri voznikih, ki se hudo poškodujejo, gre največkrat za hude poškodbe glave ali zlome rok in nog.

Obrez je opozoril, da otroci do 14. leta električnih skirojev ne smejo uporabljati, razen če imajo kolesarsko izkaznico. Vozniki e-skirojev so namreč izenačeni s kolesarji.

Vozniki električnih skirojev morajo do dopolnjenega 18. leta starosti nositi zaščitno kolesarsko čelado, starejšim pa uporabo čelade priporočajo. Vozniki e-skirojev naj vozijo po kolesarskih površinah, v območjih za pešce pa morajo hitrost vožnje prilagoditi hitrosti gibanja pešcev. Ne skiroju je prepovedano prevažati druge osebe, pa so dodatno sporočili s PU Ljubljana.