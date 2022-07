CNN poroča, da je indijsko prebivalstvo leta 2011 po domačem popisu, ki ga izvajajo enkrat na desetletje, znašalo 1,21 milijarde. Popis leta 2021 je vlada preložila zaradi pandemije. Leta 2020 je rast prebivalstva padla pod 1%. Leto kasneje je povprečna rodnost znašala 2,3 rojstva na žensko. Strokovnjaki predvidevajo, da bo rodnost do leta 2050 še dodatno upadla na 2,1 rojstvi na žensko.

Poročilo Svetovne zdravstvene organizacije navaja, da se je v povezavi s pandemijo povpreča življenjska doba zmanjšala na 71 let. Pričakujejo, da bo več kot polovica predvidenega povečanja svetovnega prebivalstva do leta 2050 koncentrirana v osmih državah - Demokratični republiki Kongo, Egiptu, Etiopiji, Indiji, Nigeriji, Pakistanu, Filipinih in Tanzaniji. Poročajo tudi, da več kot polovico rodnosti pričakujejo v afriških državah.

Hkrati pa predvidevajo, da bo populacija padla za 1% ali več zaradi nižje plodnosti.