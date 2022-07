Cerkev združevanja, novega verskega gibanja, katereg člani se imenujejo združevalci in včasih pogovorno znani kot Moonies, so znani po svojem spornem delovanju, množičnih poročnih obredih in vpletenosti v politiko. Njihova politična prepričanja vključujejo protikomunizem in podporo ponovni združitvi Koreje, poroča Guardian.

Versko združenje je leta 1954 v Južni Koreji ustanovil Sun Myung Moon. Njegova ostra protikomunistična stališča so mu pomagala vzpostaviti vezi s konservativnimi politiki po vsem svetu, med drugim tudi na Japonskem.

Tetsuya Yamagami je priznal umor nekdanjega japonskega premierja med petkovim predvolilnim govorom. Člane verskega gibanja je okrivil za bankrot njegove družine, saj verjame, da je Abe zagovarjal njihove dejavnosti na Japonskem. Cerkev je potrdila, da je Yamagamijeva mati članica gibanja, vendar niso potrdili, ali je pred 20 leti res donirala visoko vsoto denarja, ki naj bi družino leta 2002 pustila brez vsega.

Cerkev, ki jo pogosto opisujejo kot kult, motiviran s prifobivanjem finančnega dobička, je javnosti postala znana zaradi izvajanja množičnih porok na ogromnih športnih stadionih. V porokah naj bi sodelovalo na tisoče parov, ki so se tam srečali prvič. Cerkev trdi, da ima po svetu okoli 3 milijone sledilcev.

Njena povezava z japonskimi oblastmi izhaja iz nestabilnih povojnih let. Konservativni politiki so takrat skušali zgraditi zavezništva, s pomočjo katerih bodo državi lahko preprečili sprejetje komunizma. Eden izmed njih naj bi bil Abejev dedek, Nobusuke Kishi. Ta odločitev naj bi Yamagamija vodila k umoru.

Policija še ni javno razkrila skupine, ki jo Yamagami krivi za finančne težave svoje družine. Prav tako so se imenovanja vzdržali v večini japonskih medijev.