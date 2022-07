V nedeljo se je pred Ljudsko kitajsko banko zbralo več tisoč ljudi. Zahtevali so, da jim lokalna oblast pomaga vrniti njihove prihranke iz zamrznjenih računov na banki. A kmalu potem so jezno množico pregnali varnostniki. Po spletu so zaokrožili posnetki nasilja nad protestniki.

V ponedeljek zvečer je bančni in zavarovalniški regulator province Henan obljubil, da bodo stranke Ljudske banke nazaj začele dobivati del svojega denarja. Tisti z vlogami do 50.000 juanov (7442 dolarjev) bodo svoj delež dobili do petka, ureditve za poplačilo ostalih pa bodo objavili ločeno. Regulator zatrjuje, da načrtujejo hiter odziv na finančno krizo in da bodo delovali v interesu ljudstva.