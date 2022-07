Urbanija je v zadnjem mandatu vlade Janeza Janše vodil vladni urad za komuniciranje Ukom. V preteklosti je bil zaposlen tudi na MMC RTVS, na Slovenski tiskovni agenciji in na Planetu TV.

Kot so izpostavili v pozivu, je Urbanija svojo destruktivno sled na RTV pustil pred desetimi leti, ko je ob odhodu s položaja odgovornega urednika MMC vložil kazensko ovadbo zoper devet novinarjev MMC in takratnega generalnega direktorja RTV Marka Fillija. Ljubljansko tožilstvo je ugotovilo, da ovadba ni utemeljena, in jo v celoti zavrglo.

Urbanija je namreč trdil, da so se novinarji ukvarjali s kriminalno dejavnostjo, ogrožali varnost, zlorabili uradni položaj, se hudodelsko združevali ter javno spodbujali sovraštvo, nasilje in nestrpnost. Kot podlago za ovadbo je uporabil anonimni blog zapis, na katerem je nekdo pod lažnim navajanjem, da gre za korespondenco med novinarji MMC, skušal očrniti novinarje. Novinarji MMC so zanikali takšno dopisovanje in opozorili, da gre za prirejanje, manipuliranje in ponarejanje zapisov, pridobljenih z vdorom v zasebno elektronsko pošto, so pojasnili.

Dodali so, da je bil Urbanija sicer za odgovornega urednika MMC imenovan konec septembra 2009 na predlog takratnega direktorja TVS Jožeta Možine. Dobil je le en glas podpore zaposlenih v uredništvu, zato sta Možina in direktor radia Vinko Vasle, ki sta Urbanijo izpostavila kot favorita, postopek preusmerila v imenovanje s pomočjo programskega sveta.

Tudi Sindikat novinarjev Slovenije je pred dnevi spomnil, da je imel Urbanija ključno vlogo tudi pri izčrpavanju STA, ki ji je kot direktor Ukoma več kot 300 dni odtegoval plačilo javnih sredstev za opravljanje javne službe. Finančno izčrpavanje je bilo del deklarirane vojne z mediji vlade Janeza Janše, so zapisali.

Nadalje je Urbanija v času službovanja na Ukomu z Whatmoughom sklenil pogodbo o storitvah RTV Slovenija ob predsedovanju Slovenije Svetu EU, s čimer je po oceni sindikata javni zavod oškodoval za skoraj pol milijona evrov, saj ta ni dobil plačila opravljenih storitev.

»Urbanija bo v vlogi direktorja TVS v odnosu z novinarji in uredniki, ki jih je še pred kratkim kot vladni uradnik šikaniral in diskreditiral. Sindikat v tem vidi neposreden konflikt interesov in veliko nevarnost, da bo Urbanija preko odgovorne urednice posegal v novinarsko in uredniško avtonomijo«, saj je Urbanija »pod videzom političnega uravnoteževanja pripravljen žrtvovati novinarsko profesionalnost in poklicne standarde novinarskega dela,« v pozivu opozarjajo novinarski sindikati in aktivi RTVS.

RTVS sindikat 17 svetnikom programskega sveta očita usklajeno delovanje z Whatmoughom, s čimer kršijo zakon o RTVS, po katerem bi morali svoje delo opravljati neodvisno in nepristransko. Zato jih pozivajo, da nemudoma odstopijo. Whatmougha pozivajo, naj Urbanije ne imenuje, saj bi to bilo jasno sporočilo, da ne namerava uresničiti njihovih stavkovnih zahtev.