T.i karantenske zapestice bodo v uporabi od petka naprej. Obvezne bodo za vse okužene s koronavirusom, ki jim je bila predpisana izolacija na domu z namenom, da preprečijo zapuščanje stavbe v obdobju izolacije. Zapestnice za sledenje niso novost, Hong Kong je v začetku leta 2020 že uporabljal dve vrsti zapestnic za ljudi v karantenah na domu: prejšnjo plastično zapestnico s QR kodo in kasnejšo z bolj obsežnim elektronskim sledilnikom. Katera zapestnica bo v uporabi s petkom še ni znano. Sistem sledenja gibanju ljudi preko mobilnih telefonov bo državljanom omogočal vstop v javne prostore samo, če bo QR koda na njihovem računu zelena. Ko je koda obarvana rumeno to pomeni, da so bili ljudje v tesnem stiku z okuženo osebo. V primeru, da se koda obarva rdeče pomeni, da je oseba okužena s koronavirusom. Sistem prinaša spremembe tudi na področju turizma, saj bodo vsi, ki vstopajo v mesto, označni z rumeni barvo. Osebam, označenim z rumeno in rdečo, ne bo dovoljen vstop v prostore z visokim tveganjem, kot so bolnišnice ali ustanove za nego in oskrbo starejših. Hkrati pa ne bodo smele izvajati visoko tveganih dejavnosti, vključno s tem, da z obrazov odstranijo maske. Nov sistem sledenja bo vključen v aplikacijo Varno zapuščamo dom, ki je v uporabo prvič stopila preteklo leto. Varuhi človekovih pravic so kritični do kitajskega sistema. Menijo, da gre za vdor v zasebnost in zbiranje osebnih podatkov z namenom nadzorovanja in omejevanja svobode. Hkrati pa strokovnjaki svarijo, da bodo stroge regulacije povzročile, da okuženi pozitivnega testa ne bodo prijavili v strahu za posledicami. Novi ukrepi v Hong Kongu nakazujejo, da popuščanje regulacij za zajezitev širjenja koronavirusa ni mogoče pričakovati v bližnji prihodnosti, kljub temu, da mnoge države po svetu sproščajo ukrepe zaradi gospodarskih in socialnih pritiskov.