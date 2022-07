Twitter zanika kršenje dogovora z Muskom

Odvetniki družbenega omrežja Twitter so petkov odstop milijarderja Elona Muska od nameravanega prevzema Twitterja označili za neveljavnega. Kot so zapisali v ponedeljkovem pismu, se jim odstop od prevzema zdi neutemeljen in nezakonit, prav tako so zanikali Muskove navedbe, da je Twitter kršil sporazum o prevzemu.