O predlogu o nezaupnici bodo poslanci vseh strank glasovali ali bo Johnsonova vlada mandat izpeljala do konca ali ne. V primeru, da vlada glasovanje izgubi, bodo potekale splošne volitve. Keir Starmer, vodja laburistov, je pred tem dejal, da se v luči dogajanja premier svojega stolčka ne more oklepati še naslednjih nekaj mesecev. Upa, da bo torijevske poslance lahko prisilil v opredelitev glede Johnsona. James Murray, finančni sekretar je dejal, da je to »zadnja priložnost, da Borisa Johnsona spravijo z Downing Streeta pred iztekom mandata«. Po poročanju Guardiana je za Sky News v izjavi povedal, da mora »Johnson svoj položaj zapustiti takoj«. Boris Johnson naj bi na položaju ostal do 5. septembra.