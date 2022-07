Judas Priest so na glasbeni sceni že več kot petdeset let. Da njihova energija in vpliv ostajata nedotaknjena, pa dokazuje dejstvo, da je bil njihov zadnji studijski album Firepower iz leta 2018 na lestvicah uvrščen najvišje od vseh njihovih plošč. Nedavno jih je tudi razveselila novica, da bodo sprejeti v Dvorano slavnih rock'n'rolla, piše v sporočilu za javnost.

Nastali so leta 1969 v Birminghamu, ki velja za eno od zibelk heavy metala. Rob Halford, Glenn Tipton, K.K. Downing in Ian Hill so tvorili jedro skupine, tekom let pa se je v skupini zamenjalo več bobnarjev. Leta 1974 so izdali prvenec Rocka Rolla in nato še štiri plošče, na katerih so se že znašle uspešnice, kot sta Diamonds and Rust in Hell Bent for Leather.

Bili so ena prvih metal zasedb, ki je nosila okovano usnje in opremo, ki jo je Halford nabral kar v lokalni trgovini z erotičnimi pripomočki. A prav ta videz so kmalu posvojili vsi navdušenci nad metalom, piše v sporočilu za javnost.

Prevladovali na metal sceni

Veliki preboj za zasedbo je prišel s šestim albumom British Steel iz leta 1980, na katerem sta uspešnici Breaking the Law, ki sta jo leta kasneje »posvojila« tudi risana junaka Beavis in Butt-head, ter Living After Midnight.

Zasedba je v 80. letih prevladovala na metal sceni, saj so izdali še pet albumov, hkrati so postali stadionska atrakcija, saj so že leta 1980 koncertirali tudi na prvem festivalu Monsters of Rock v britanskem parku Donington, leta 1985 pa so bili tudi del humanitarnega Live Aida v Filadelfiji.

Bolj v hard rock so se podali z albumoma Turbo (1986) in Ram it Down (1988), leta 1990 pa so izdali, po mnenju večine, najbolj udarno ploščo kariere, Painkiller. Leta 2004 so bili posebni gostje festivala Ozzfest, kjer so igrali ob boku Black Sabbath, nato pa leto kasneje izdali 15. studijski album Angel of Retribution.

Iz leta 2008 je dvojni konceptualni album Nostradamus, iz leta kasneje pa A Touch of Evil: Live, na katerem je tudi izvedba pesmi Dissident Aggressor, ki jim je prinesla grammyja za najboljšo metal izvedbo. Ob 30-letnici plošče British Steel so izdali posebno različico albuma na dveh zgoščenkah, kar so kronali s turnejo, na kateri so ga izvajali v celoti, nato pa izdali še koncertni DVD.

Leta 2011 je svoj odhod najavil K.K. Downing, v svoje vrste so vzeli kitarista Richieja Faulknerja. Sedemnajsti album Redeemer of Souls so izdali leta 2014, dosegel pa je šesto mesto ameriške lestvice albumov, kar so podprli s turnejo.

Preverjeni rockerji The Dead Daisies

Aavstralsko-ameriško skupino The Dead Daisies sestavljajo preverjeni rokerji z dolgoletnimi karierami. Pevec in basist Glenn Hughes je nekdanji pevec Deep Purple, poznan pod vzdevkom The Voice of Rock. Za kitarske solaže skrbi Doug Aldrich, ki je igral v več skupinah, tudi Whitesnake in Dio. Na bobnih je Deen Castronovo, ki je v spominu ostal po igranju z Journey, Bad English in Hardline, kitarist David Lowy pa prihaja iz Red Phoenix in Mink.

Skupino, ki jo je 2013 ustanovil Lowy, si je v kratkem času svojega delovanja, odre delila z največjimi imeni svetovnega rocka, v zgodovino svetovnega rocka pa so se zapisali kot prva zahodna rock skupina, ki je leta 2015 nastopila na Kubi.