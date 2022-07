Mercator je postal d. o. o. Kaj to pomeni?

Po prenosu lastništva na skupino Fortenova so v Zagrebu prevzeli popoln nadzor nad Mercatorjem. Umaknili so ga z borze, preoblikovali v d. o. o. in ukinili nadzorni svet. S hrvaško trgovsko verigo Konzum naj bi se Mercator najprej združil na bosanskem trgu. Sledila naj bi Srbija.