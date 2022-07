Praksa zadnjih let, odkar Serena Williams serijsko več ne osvaja lovorik turnirjev največje četverice, je, da so razpleti na turnirjih za grand slam nepredvidljivi. Še najbolje se je v teh letih znašla Asleigh Barty, a je Avstralka po letošnji zmagi na OP Avstralije senzacionalno sporočila, da končuje teniško pot. Res je, da je teniški svet čez noč dobil novo zvezdnico Igo Šwiatek, ki je serijsko zmagovala turnirje ter zabeležila 37 zaporednih posamičnih zmag, a je v tem času osvojila le OP Francije, kjer je dvignila pokal že predlani. Na nedavnem Wimbledonu se je med nesmrtne igralke nepričakovano izstrelila Jelena Ribakina. Triindvajsetletna Kazahstanka si je daleč največji uspeh v karieri priborila z agresivno igro, borbenostjo, nepopustljivostjo in zbranostjo.

Agresivnost ključ do uspeha

Kazahstanka ruskega rodu je na zmagoviti poti pet dvobojev dobila brez izgubljenega niza, v četrtfinalu proti Avstralki Alji Tomljanović in finalu proti Tunizijki Ons Jabeur pa je izgubila prvi niz. Obakrat se je v dvoboj vrnila še močnejša ter tekmici nadigrala v drugem in tretjem nizu. V Londonu se je sploh prvič uvrstila v polfinale turnirja največje četverice, pred tem pa je bila četrtfinalistka le enkrat, in sicer lani na Rolandu Garrosu, kjer je morala priznati premoč Rusinji Anastasiji Pavljučenkovi, ki je bila kasneje v polfinalu boljša tudi od Slovenke Tamare Zidanšek. Pred Wimbledonom je Kazahstanka zmagala le na dveh turnirjih WTA, obeh serije 250, in sicer pred tremi leti v Bukarešti in predlani v Hobartu. Letos je na 15 turnirjih le na dveh dosegla več kot dve posamični zmagi, najboljša pa je bila na začetku leta v Adelaidi, kjer je bila polfinalistka.

»V odločilnih trenutkih se vedno zanašam na svojo igro. Skušam ostati zbrana ter igrati agresivno. V preteklosti sem imela v igri več nihanj. Tudi na Wimbledonu so se mi kdaj prikradla, a sem vselej pravi čas našla rešitev,« odgovarja vselej mirna Jelena Ribakina. Celo tako mirna, da se svojih zmag pretirano ne veseli, le dvigne roko v znak, kot da je sploh dojela, da je bila boljša od tekmice. Tudi na Wimbledonu ni kazala pretiranih čustev, zato jo je marsikdo označil za hladno igralko. S temi opazkami se ne obremenjuje, saj pravi, da bodo tudi slavja prišla ob pravem času, če bo do njih sploh kdaj prišlo.

Rojena v Moskvi, kjer tudi živi

Veliko prahu je v Londonu dvignilo tudi dejstvo, da je zmagovalka Wimbledona pravzaprav Rusinja, ki je vzela kazahstansko državljanstvo pred štirimi leti. Stalno bivališče ima v Moskvi, kjer je bila tudi rojena. Njena starša sta Kazahstanca, ki sta se preselila v Rusijo. V otroških letih je bila navdušena tudi nad gimnastiko in umetnostnim drsanjem. A je hitro rasla (visoka je 184 cm), zato je oče predlagal, naj se bolj posveti tenisu. Ko je iz Dinama prestopila k Spartaku, je nad njo bled Andrej Česnokov, nekdanji igralec elitne deseterice, njena vadbena partnerica pa je bila Evgenija Kulikovskaja, nekdanja igralka najboljše stoterice. Ena njenih kondicijskih trenerjev je bila v tem času Irina Kiseljeva, svetovna prvakinja v modernem peteroboju.

Kljub vsej podpori Rusije na poti do vrhunskosti, se je Jelena Ribakina pred štirimi leti odločila, da sprejme kazahstanski potni list. V Londonu je bila deležna številnih vprašanj na temo vojne, ki jo sicer ostro obsoja in poziva k čimprejšnjemu miru. Tema je bila vroča tudi zato, ker so britanski organizatorji preprečili nastop ruskim in beloruskim športnikom. »Kar zadeva vojne v Ukrajini, nanjo nimam vpliva. Lahko le pozivam k miru. Sama si tudi nisem izbrala svojega mesta rojstva, izbrala pa sem si, da zastopam Kazahstan. V Londonu sem videla veliko kazahstanskih zastav, ki so mi bile v veliko podporo,« odgovarja Jelena Ribakina, ki je prejela tudi številne čestitke iz Rusije. Predvsem tamkajšnje teniške zveze, ki jo vodi Šamil Tarpišev.

*** 53 asov je na zmagoviti poti v Wimbledonu dosegla Jelena Ribakina, največ med vsemi teniškimi igralkami. 2. je letos na Wimbledonu nastopila Jelena Ribakina. Lani se je uvrstila v osmino finala, kjer jo je izločila Belorusinja Alina Sabalenka. 11 let je minilo, odkar je Wimbledon osvojila mlajša igralka od 23 let, kolikor je stara Jelena Ribakina, in sicer leta 2011 Petra Kvitova. 12. država je postal Kazahstan z žensko wimbledonsko lovoriko. Preostali enajst držav so ZDA, Velika Britanija, Nemčija, Francija, Avstralija, Češka, Brazilija, Španija, Švica, Rusija in Romunija.