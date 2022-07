V lanski krsti sezoni v ligi narodov je slovenska odbojkarska reprezentanca redni del tekmovanja sklenila z dvanajstimi zmagami in le tremi porazi. Letos so v nekoliko spremenjenem načinu tekmovanja igrali tri tekme manj, zabeležili pa so le pet zmag. Ali, kot se je na koncu izkazalo, eno premalo, da bi zaigral na zaključnem turnirju v Bologni. Dovolj bi bilo, če bi v Gdansku premagali Iran, ki je bil sedmi ali pa v Quezon Cityju Nizozemsko, ki je bila osma, pred Slovenijo pa se je na deveto mesto uvrstila še Argentina.

Če izkupiček slovenskih odbojkarjev primerjamo z lanskim, je zagotovo za pričakovanji. A treba je upoštevati še eno pomembno dejstvo, namreč lani se je redni del tekmovanja igral v t. i. mehurčku v Riminiju, predvsem pa je bila slovenska izbrana vrsta ves čas igrala v polni zasedbi. Letos je bila strategija drugačna. Nekateri starejši, izkušenejši igralci, kot so Dejan Vinčić, Tine Urnaut, Klemen Čebulj in tudi Alen Šket, ki ga še ni bilo na pripravah, so po klubski sezoni potrebovali nekaj več počitka. Tudi zaradi poškodb, ki so jih utrpeli med sezono. Zato so bolj ali manj v polni zasedbi igrali le na zadnjem turnirju v Gdansku.

»Liga narodov je vselej težko tekmovanje in to smo letos lahko videli. Urnik je bil zelo zgoščen, svoje so naredila potovanja, tako ni bilo priložnosti za trening, da bi našli svoj ritem. Na posameznih tekmah, na primer proti Srbiji in Argentini, so se že kazali obrisi naše igre. Imeli smo nekaj dobrih trenutkov, ko smo videli, kaj moramo narediti,« je razplet lige narodov komentiral Mark Lebedew, Avstralec na klopi slovenske reprezentance.

Ob svojem debiju na slovenski klopi je Lebedew priložnost ponudil nekaterim mlajšim igralcem, ki do sedaj niso bili v ospredju. Več priložnosti so dobili v Braziliji, najmanj v Gdansku, na Filipinih pa bolj ali manj po sili razmer, ker sta bila Tonček Štern in Jani Kovačič pozitivna na covid-19. Najbolje jo je izkoristil Rok Možič, ki je bil s 141 točkami tudi najbolj učinkovit v slovenski reprezentanci. S tem, da v Gdansku ni ravno veliko igral.

Največ težav so imeli slovenski odbojkarji pri servisu, ki je bil v preteklosti vedno eno njihovih močnejših orožij. Druga težava je bil sprejem, ki je bil med slabšimi med vsemi šestnajstimi ekipami. Ob slabšem sprejemu je bil manj učinkovit tudi napad. Blok v povezavi z obrambo je bil kolikor toliko na običajni ravni, z 22 bloki in petim mestom se je izkazal Jan Kozamernik.

»Naš cilj je bil kljub vsem menjavam v ekipi, boleznim in poškodbam uvrstitev na zaključni turnir, ampak z vidika priprave na svetovno prvenstvo je takšen scenarij morda še boljši. Čaka nas teden dni odmora, nato pa že čas, da se začnemo zares dobro pripravljati na domače svetovno prvenstvo, ki ga že vsi komaj čakamo,« je na kratko vse skupaj povzel organizator igre Gregor Ropret.

V Bologni, kjer bo od 20. do 24. julija turnir najboljše osmerice, slovenskih odbojkarjev torej ne bo. Minus je v tem, da so zaradi tega na svetovni lestvici s sedmega že padli na deseto mesto, plus pa v tem, da bodo imeli več časa za priprave na svetovno prvenstvo. Ker ga bosta od 26. avgusta do 11. septembra skupaj priredili Slovenija in Poljska, bo za Lebedowe izbrance še toliko bolj pomembno. Slovenija bo igrala v skupini s Francijo, Nemčijo in Kamerunom, v Bologni pa bodo četrtfinalni pari lige narodov: Italija - Nizozemska, Poljska - Iran, ZDA - Brazilija in Francija - Japonska.