Marta Kos ne želi biti diskvalificirana še preden bi se predsedniška tekma začela

Podpredsednica Gibanje Svoboda in predsedniška kandidatka Marta Kos se je odzvala na navedbe, da je »sistemsko nesprejemljiva,« ker da je to v nasprotju duhom demokracije. V SD bi lahko predstavili svojega kandidata do konca meseca, NSi do konca poletja.