Tolkalna zasedba Kombo, ki ima več odvodov, deluje pod mentorstvom našega mojstrskega tolkalca in bobnarja Zlatka Kaučiča že kar nekaj let in ima za sabo že tudi nekaj zvočnih izdaj. Gre za mlade kreativce, v glavnem iz vrst Kaučičeve tolkalne šole, ki potem z odraščanjem in mojstrenjem prestopajo v različne zasedbe znotraj Komba, sčasoma pa tudi odidejo, zato je za zasedbo značilna tudi precejšnja pretočnost. Aktualna postava, ki bo jutri v Kinu Šiška predstavila njihov novi album Pogum pogumnih, je sestavljena iz osmih Kaučičevih učencev iz zasedb Kombo B in C, na odru pa se jim bodo pridružili še trije profesionalni italijanski pihalci.

Plošča Pogum pogumnih nosi naslov po istoimenski suiti, ki jo je Kaučič, kot pravi sam, posvetil izjemnim ljudem, ki znajo premagovati ovire na svoji poti – Julianu Assangeu, aktivistom Black Lives Matter, medicinskemu osebju v času epidemije, okoljevarstvenici Greti Thunberg in drugim. Suito so premierno odigrali že na letošnjem festivalu Jazz Cerkno, na festivalu Jazz & Wine so jo novinarji izbrali za najboljši projekt festivala, jutri pa jo bodo zaigrali še za ljubljanske poslušalce. »To je vitalna in pristna glasba, v kateri se nepravilnosti in packe združijo, da izrazijo smisel. Je tudi politična glasba, vendar ne le zato, ker izraža pripadnost in razlike, temveč zato, ker predlaga socialno, skupnostno in participativno prakso,« je Flavio Massarutto zapisal za Il Manifesto.