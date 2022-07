Slaba taktika Jumbo-Visme

Čeprav smo daleč od konca 109. kolesarke dirke po Franciji in je ta še manj odločena, je ena stvar vidna iz letala. Tadej Pogačar je najboljši kolesar na dirki, njegovi največji konkurenti v ekipi Jumbo-Visma pa so znova pokazali, da dirkajo brezglavo. Za sorazmerno dober položaj se lahko zahvalijo le izjemnim sposobnostim posameznikov, ki pa ponovno, če Pogačarja ne ulovi covid, ne bodo prišli do velikega cilja ekipe – zmage na prestižni dirki po Franciji.