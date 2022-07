Dnevi do prvega pravega premora na 109. kolesarski dirki po Franciji so bili naravnost brutalni. Že ob predstavitvi trase je bilo jasno, da bo letos veliko dogajanja že v uvodnem tednu. Da pa bo prvi favorit za končno zmago Tadej Pogačar (UAE Emirates) rumeno majico vodilnega prevzel že šesti dan ter da bo v uvodnih devetih etapah dosegel dve etapni zmagi in dve tretji mesti, si ni predstavljal nihče.

»Razlika med dirko po Franciji in drugimi dirkami je, da se v Franciji vse dni in od samega začetka etap vozi na polno. Drugje se nekaj časa da malce tudi počivati,« nam je že v lanskem pogovoru razkril izkušeni slovenski kolesar Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco), ki tudi letos vozi na dirki po Franciji. Njegove besede na letošnji francoski pentlji še posebej držijo. Že dejstvo, da je bilo treba devet etap čakati na prvi pravi uspešen beg, da niso kapetani prišli na cilj v času zmagovalca, pove veliko. Še več pa to, da Tadej Pogačar nosi rumeno majico že vse od šeste etape in je nikakor ne misli predati.

Pogačar se ne boji niti vročine

Po dominantnem uvodu branilca zmage na Touru strokovnjaki Tadeju Pogačarju že pripisujejo tretjo zvezdico. Čeprav se bo pravo dirkanje z najtežjimi vzponi šele pričelo, se raje ukvarjajo s primerjavami z legendarnim belgijskim kolesarjem Eddyjem Merckxom kot s Pogijevimi tekmeci. Legendarni belgijski kolesar je na Touru slavil petkrat, v žepu ima 24 etapnih zmag na dirki vseh dirk, znan pa je bil po tem, da je tekmece rad uničil in ne zgolj premagal.

Tadej Pogačar je po slogu dirkanja enak. Na vsaki etapi da vse od sebe in ko se ponudi priložnost za zmago, jo izkoristi. Vseeno primerjav z Belgijcem ne mara. »Kdo pa ne bi rad ves čas zmagoval,« je Tadej Pogačar na prvi prosti dan medijem odgovarjal na prvo primerjavo z legendarnim kolesarjem. »Sam se ne vidim kot kanibal. Morda po televiziji deluje tako, kot da gremo vsakič na zmago. A tudi včeraj smo imeli dober dan, ekipa je opravila odlično delo, vse smo nadzirali, ubežniki pa so bili predaleč, da bi jih lovili. Seveda je bil pomemben tudi sprint, kjer sem dobil nove tri sekunde, kar je pomembno, nikakor pa vsakič ne napadamo prvega mesta v etapi,« mu primerjave s Kanibalom, kot je bil vzdevek Eddyja Merckxa, niso pogodu.

Šele po uvodnih primerjavah so sledila tudi pričakovanja o nadaljnjem dirkanju. Tour se pravzaprav šele pričenja, saj so v tem tednu na sporedu Alpe, vrhunec pa sledi na francoski državni praznik 14. julija, ko kolesarje čaka sloviti Alpe d'Huez. Pogačar na dirkah legendarnega vzpona še ni prevozil, ga je pa večkrat za trening. Dvakrat tudi v veliki vročini, zato ga napovedani vročinski val, ki bo ta teden zajel Francijo, ne skrbi. Četudi se v preteklosti v izjemni vročini ni najbolje znašel. »Za vse bo enako. Ohlajati moraš telo, nikomur ni prijetno, da se voziš pri 40 stopinjah Celzija. Mislim, da to tudi ni ravno zdravo. Upam, da bomo naredili vse pravilno, kot je treba v takem vremenu. Sam nisem tako slab v vročini, pred Tourom sem tudi veliko treniral v vročini. Bilo je že veliko vročih dni, tudi v Sloveniji, prav tako na višinskih pripravah pred tem. Na Alpe d'Huezu sem bil dvakrat, ko je bilo spodaj obakrat 37 stopinj Celzija,« Pogi zavrača tudi do letos svojo slabo točko.

Rogličevo stanje ni rožnato

Tadej Pogačar je na druženju z mediji po prostem dnevu deloval zelo sproščeno. Po malo daljšem spancu in lahki vožnji s kolesom si je pred druženjem vzel čas tudi za frizerja. Pripravljen je bil tudi na odgovore velikih tekmecev. V skupnem seštevku se zdi, da edini resni konkurent ostaja Jonas Vingegaard iz Jumbo-Visme, ki je v svojem vnaprej posnetem govoru medijem zatrdil, da je od Pogačarja boljši v vožnji na dolge klance. »Ne vem, bomo morali počakati in videti na dolgih vzponih tega tedna. V torek je ogrevanje na Megeve, nato pa sledita zaključka na prelazu Granon in sloviti Alpe d'Huez kot glavni etapi. Sem zelo samozavesten, prepričan o svoji formi, saj sem imel v minulem tednu res dobre noge,« je bil tudi ob izzivih konkurence suveren Pogi.

Bolj pa skrbi stanje drugega slovenskega kolesarskega šampiona Primoža Rogliča. V njegovi ekipi z njim niso pripravili nikakršnega videa za nagovor novinarjem, nekdanji smučarski skakalec pa je izpustil tudi skupinsko vožnjo ekipe na prosti dan. Trening je opravil zgolj na trenažerju, preostali čas pa je namenil lajšanju bolečin, ki jih še vedno čuti od padca v peti etapi.

Začetek novega tedna pa komaj čakajo pri najbolj slovenski ekipi v svetu kolesarstva Bahrain Victorious. Za njimi je slab začetek, saj so v uvodnem tednu izgubili enega izmed kapetanov. Niso bili niti blizu etapne zmage, ki so jo ves čas napovedovali. Ekipno vzdušje pa je že pred samim začetkom Toura pokvarila preiskava policije v povezavi s sistematskim dopingom. A kot poznamo Mateja Mohoriča, komaj čaka, da se mu ponudi priložnost in vnovič vsem zapre usta.