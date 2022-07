Preden zaspiš, preštej nekaj ovčk zame

Radijska budilka spregovori v štajersko avstrijski nemščini, ki zveni kot nordijski vozel. Nordijski, ja: hecno zapleteni severni jezik se pretaka po ustih kot kocke ledu, ki jih je nekdo razžvrkljal v vodki. Štajersko nemščino razumem slabo, a kljub jutranji uri doumem, kaj sporoča radijski napovedovalec. V Avstriji so se začele počitnice. Ljudem je treba razložiti, kako naj se obnašajo v sosednjih deželah z morjem. V Sloveniji je treba imeti rezervno gumo, sicer kasiraš kazen. V Italiji se je treba držati omejitev hitrosti na avtocesti, drugače karabinjerji znorijo, na Hrvaškem ni dobro piti alkohola in nato sedati za volan. Potovanja so draga avantura, zdaj pa še te cene energentov. Radijski napovedovalec ponudi nagradno igro za bon za tisoč evrov na bencinski črpalki. To je dobra popotnica. Treba je zgolj pravilno odgovoriti na vprašanja, pa srečno pot in mirno morje!