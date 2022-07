Kozliček z izjemno dolgimi ušesi je postal medijska zvezda v Pakistanu, njegov lastnik pa trdi, da ima svetovni rekord, ki morda obstaja ali pa tudi ne. Simba živi razvajeno življenje v Karačiju, kjer se je sredi junija skotil z ušesi, ki so bila že takrat osupljivo dolga – ob skotitvi so merila dobrih 48 centimetrov in so do danes zrasla že na 54 centimetrov.

Koza z najdaljšimi ušesi

Simbov lastnik Mohamad Hasan Narejo pravi, da se je obrnil na Guinnessovo knjigo rekordov, da bi ugotovil, ali se njegov varovanec lahko uvrsti med najboljše vseh časov, čeprav kategorije za »kozo z najdaljšimi ušesi« ni na spletni strani organizacije. Kot je v enem od številnih pogovorov za medije dejal Narejo, se je v desetih dneh po skotitvi Simba začel pojavljati v vseh mogočih nacionalnih in mednarodnih medijih, prav tako se mu je uspelo uvrstiti na lepotno tekmovanje in – če verjamete ali ne – odnesti lento najlepšega kozla. V tridesetih dneh je postal tako priljubljen, da se njegova slava lahko primerja z zvezdnikom, ki je osebno blagovno znamko gradil trideset let. Kot je povedal Narejo, so Simbova ušesa verjetno posledica genske mutacije ali genske motnje. »Kljub takim ušesom se zdi, da se Simba dobro počuti,« je povedal v enem od številnih intervjujev.

Nasvet poiskal tudi v molitvi

Simbova ušesa so tako dolga, da mu jih mora Narejo prepogniti čez hrbet, da ne bi kozliček stopil nanje oziroma se med igro spotikal obnje. Oblikoval mu je tudi poseben pas, da lahko ušesa nosi okoli vratu. Narejo je previden glede pozornosti, ki jo je pritegnil Simba – tudi zaradi konkurenčnih rejcev. Kot je dejal, je nasvet poiskal v molitvi in se zatekel k tradicionalnim obredom, da bi preprečil slabo voljo drugih. »Recitiramo verze iz Korana in pihamo vanj, da odvrnemo zlo,« je povedal Narejo. »Po tradiciji smo mu okoli vratu zavezali črn trak z izvezenimi verzi iz Korana.« Seveda je mali Simba prava atrakcija v vasi in okoliška mladež z zanimanjem spremlja njegov razvoj. Vsak dan ga hranijo tudi po steklenički.

Simbo bodo vzgojili kot plemenjaka

Seveda pakistanski rejec drobnice ne skriva visokoletečih načrtov, ki jih ima s svojim dolgouhim kozličkom. Kot je odkrito dejal, bo Simbo vzgojil kot plemenjaka, da bi promoviral podobo Pakistana kot vrhunske kozjerejske države. »Simbovo ime mora romati po vsem svetu,« je dejal in glede na odziv svetovne javnosti je kozlu to uspelo že zdaj.

Koze imajo na splošno dolga ušesa, toda nubijske koze, te pasme je tudi Simba, imajo najdaljša ušesa izmed vseh. Kozja ušesa imajo zelo pomembno vlogo, saj pomagajo ohlajati telo pri visokih temperaturah. V Pakistanu se temperature razlikujejo glede na območje, vendar lahko poleti najvišje temperature dosežejo tudi 47 stopinj Celzija. Na srečo so za Simbo običajno precej nižje, kljub temu pa je še vedno zelo vroče, saj se poleti dnevne temperature gibljejo okoli 35 stopinj Celzija.