Aktivnim psom, ki uživajo v teku na plaži ali se pridružijo svojim ljudem pri kolesarjenju ali supanju na vodi, bi lahko koristilo tudi nošenje sončnih očal. Na veterinarski bolnišnici Eastcott v Swindonu v Wiltshiru (jugozahodna Anglija) so pred kratkim poudarili, da bi vizirji ali očala lahko pomagali zaščititi »zelo aktivne pse« ali tiste z že določenimi okvarami oči.

Zaradi atrofije šarenice trpela na soncu

Dobrih 14 let stara pudljica Celine lastnice Miluse Vojtiskove je s starostjo razvila atrofijo šarenice in posledično ne more filtrirati svetlobe. Kot je dejala lastnica psičke, so očala njenemu ljubljenčku vrnila kakovostno življenje: »Zdaj lahko tudi v poletnih mesecih hodi zunaj in počne vse, kar je počela pred okvaro,« je povedala. Vojtiskova je pri svoji pudlici prvič opazila težave, ko je ta nekega dne skočila pred avto. »Na soncu je začela postajati razdražena,« je rekla in dodala, da so prav strokovnjaki na veterinarski kliniki Eastcott razložili, da je šarenica psičke s staranjem oslabela, kar pomeni, da mišica šarenice ni več dovolj močna, da bi raztegnila zenico. »Ko je zelo svetlo, se bori in jo boli,« je povedala Ida Gilbert, vodja oftalmologije pri Eastcott Referrals. »To me je šokiralo, saj nisem vedela, da ima psička bolečine,« je v pogovoru za spletno stran povedala Vojtiskova in dodala, da je zdaj vsa družina vesela, da se je Celine navadila, da zunaj hiše nosi sončna očala. Čeprav se je nanja bilo treba navaditi, psička zdaj razume, da lahko z njimi počne vse vragolije, kakršne v poletnih dneh počnejo zdravi psi.

Strokovnjakinja oftomologinja Gilbertova je izpostavila, da z uporabo sončnih očal Celine ni bilo treba operirati. »V bistvu so ji očala, ki so zaustavila UV-svetlobo, omogočila, da lahko nadaljuje z običajnim življenjem,« je povedala, dodala je še, da je zaščita oči popolnoma primerna za različna okolja, v katerih žival živi. »Marsikateremu psu bi lahko očala pomagala, mnogim ne bi bilo več treba biti na zdravilih, ki jih zdaj potrebujejo.« In ker je preventiva vedno boljša kot kurativa, veterinarka svetuje, da lastniki psom zaščitijo oči, ko so ti predolgo izpostavljenimi močnim sončnim žarkom. »Predvsem tukaj mislim na aktivne pse, ki se lastnikom pridružijo pri njihovih aktivnostih na plaži.«

Seveda pa stroka ob tem tudi opozarja, da v poletnih mesecih nikakor ne gre za pretiravati z aktivnostmi. Tako kot človeško se tudi telo psa hitro segreje. Da ne bo ponovnih opozoril o nevarnosti vročinskega udara, kot ga je pred kratkim delila ena od ljubljanskih veterinarskih klinik, ko so zaradi vročinskega udara reševali psa, ki ga je lastnik opoldne pripel za kolo ter ga s seboj vzel na kolesarsko turo.