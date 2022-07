Delovanje vodstva RTV v zadnjih dveh mesecih so zato največje darilo, ki bi si ga lahko želela nova koalicija. Kljub temu da zdaj že trdno sedi v oblastnem sedlu, ji to omogoča, da še vedno črpa podporo iz tistega ogorčenja proti prejšnji vladi, ki ji je omogočilo premočno zmago. Njenim političnim čistkam, ki bi jim sicer grozilo, da bi izpadle revanšistično, daje prepotrebno legitimacijo – in jo naravnost sili v spremembo zakona o RTV, ki bi v nasprotnem primeru utegnil zdrsniti na rep prioritet.

Predvsem pa zelo nazorno kaže, kaj bi se bilo zgodilo z RTV – po analogiji pa tudi z drugimi podsistemi, ki bi morali biti čim bolj avtonomni od dnevne politike –, če bi Janševa politika nadaljevala svoj pohod na institucije. Sedanje vodstvo RTV tako potrjuje slutnje in bojazni, ki bi se sicer utegnile zdeti nekoliko paranoične – in to počne v trenutku, ko je večinsko občutje, ki je privedlo do poraza Janševe politike, še vedno živo. Povedano drugače: tisto večino, ki je z neprecedenčno podporo ustoličila Goloba, utrjuje v prepričanju, da se je odločila pravilno. Delo