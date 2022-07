Sem slovenski Slovan. Sem za Slovenijo, zavračam pa slovenski šovinizem. S svojimi slovanskimi sorodniki na jugu si delim miselnost in zgodovino, zato se imenujem Balkanec. Veliko nas je.

Vojna v Ukrajini je manifestacija večje realnosti: Večpolarna globalna ureditev izpodriva bledečo enopolarno prevlado Amerike.

ZDA so od druge svetovne vojne mutirale v globalnega hegemona. Vzporedno Nato ni več obrambno zavezništvo, ampak instrument za ohranitev ameriške hegemonije v Evropi z oslabljenjem Rusije. Z njihovo kolektivno skladnostjo v EU in Natu je suverenost držav članic – tako kot interesi navadnih Evropejcev – podrejena interesom ZDA.

Predvidljivi konflikt v Ukrajini predstavlja hibridno »proxy« vojno, ki jo vodijo ZDA proti Rusiji z vojaškimi in gospodarskimi sredstvi. Rusija deluje v samoobrambi. Ona bo prevladala. Vprašanje je le, koliko večje mora biti trpljenje ukrajinskih bratov in sester, ki so potrošne žrtve anglofonskega Zahoda in njegovih satelitov.

Domovina in ljudje ZDA, Velike Britanije, Kanade, Avstralije niso neposredno ogroženi. Bojišče je trenutno omejeno na Ukrajino. Evropa nosi stroške sankcij z naraščajočo energetsko krizo in gospodarskimi motnjami. Korporacije in finančniki v New Yorku in Londonu, pijani od arogance, se samo nasmehnejo.

Medtem vzpon Rusije, Kitajske, Indije in drugih sil ogroža prevlado ZDA in njen nesorazmerni delež svetovnih virov. Prehod na geostrateško in gospodarsko multipolarnost je neizogiben, saj države izbirajo svojo pot razvoja glede na svoje edinstvene kulturne in politične vrednote. Države zunaj Zahoda, ki predstavljajo 85 odstotkov svetovnega prebivalstva, so pripravljene zahtevati svoj pošten delež svetovnega bogastva in enako mesto v skupnosti držav.

Odmevi iz naše balkanske preteklosti, iz časa, ko je Jugoslavija pogumno kovala Gibanje neuvrščenih. Edvard Kardelj, 1950: »Jugoslavija ne more sprejeti, da mora človeštvo izbirati med dominacijo ene ali druge sile.« Tito in Nehru iz Indije, 1954: »... politika neuvrščenosti, ki sta jo sprejeli in zasledovali naši državi, ni nevtralnost in torej pasivnost, kot se včasih trdi, ampak je pozitivna, aktivna in konstruktivna politika, ki si prizadeva voditi h kolektivnemu miru.«

Tektonski premik na novo multipolarnost, ki ga je pospešila ukrajinska kriza, pomeni izpodrivanje ZDA iz njihovega privilegiranega položaja. Padec bo travmatičen. Pričakujemo lahko, da se bodo ZDA nasilno uprle temu ponižanju. V Bruslju in Madridu so evropske voditelje spraševali: »Ste z ZDA ali proti ZDA?« Iz razlogov, o katerih lahko le ugibamo, je bil odgovor soglasen: »Za vas Evropa naredi samomor.« Medtem ko se Ukrajina bliža kapitulaciji, lahko obupane ZDA, če jih ne zadržijo države EU in Nata, nepremišljeno sprovocirajo nepredstavljiv pekel.

Kakšno politiko bi morala današnja slovenska vlada sprejeti v teh okoliščinah? Slovenija bi morala ponovno potrditi svojo zavezanost Ustanovni listini ZN, ki pooseblja geostrateško multipolarnost in suvereno enakopravnost vseh njenih članic. To stališče bi morala zagovarjati v Bruslju in Natu. Enostransko bi morali prenehati z dobavo orožja Ukrajini; pozvati Ukrajino, naj odloži orožje in se pogaja za mir; nuditi pomoč beguncem. Slovenija naj pod okriljem ZN zahteva, da ZDA in Nato takoj začnejo pogajanja z Rusko federacijo na podlagi vsakokratnih osnutkov pogodb o medsebojni varnosti, ki jih je Rusija predlagala 17. decembra 2021.

Smo majhen narod, a ena država med enakimi znotraj EU in Nata, z močjo vplivanja na skupne odločitve in veta na nevarne ukrepe. Moramo biti neustrašni. Z manj konvencionalnim razmišljanjem in konkretnim delovanjem, utemeljenim na realpolitiki, bi lahko Slovenija Evropo popeljala iz samouničevalne psihoze.

Večpolarni svet bi morali pozdraviti, ker je moralno prav, je v našem nacionalnem interesu in je zanesljivejša pot do miru in blaginje za vse narode – vključno z ZDA. Sklenemo lahko medsebojne varnostne pogodbe in trgujemo z vsemi silami. Ta idealizem je zapisan v naši himni: »Ne vrag, le sosed bo mejak!«

Andrew Celestina, Ljubljana