Nove stanovanjske soseske so tako nagnetene skupaj, da stanovalci dobesedno gledajo v krožnik sosedom v drugi zgradbi. Takšna stanovanja ne nudijo nobene socialne note, otroci nimajo svojih igrišč, o zelenicah ni več ne duha ne sluha. Kako lahko neki arhitekt umesti stanovanjske zgradbe v prostor, kjer je med njimi oddaljenost samo par metrov? Ali je to stroka ali pa gre predvsem za neverjeten pohlep? V vsakem primeru pa novi stanovalci zaradi tega padejo v nekakšen geto, za katerega so plačali kvadratni meter stanovanja celo dvakrat toliko kot na primer na Dunaju.

To je torej strategija Koželja, širiti mesto navznoter, in filozofija župana Jankovića, čimveč zaslužiti na kvadratni meter. Da pa je tragedija še večja, ob tem prometna infrastruktura ne sledi na novo nagneteni množici prebivalcev. To se kaže v vedno večjem prometnem kaosu, ki vlada v Ljubljani, da ne omenjamo še poslovne gradnje. Vse to povzroča eksponentno rast prometa, kar mesto dobesedno duši, Jankovićeva oblast pa ob tem nima nobene strategije razvoja javnega mestnega prometa. Seveda bo zato sledil kolaps, ki se tudi že dogaja.

Ljubljana je bila nekoč prepoznavna kot zeleno mesto z največ parkovnih površin na število prebivalcev. Če pogledamo Tivoli, ki je pravo naravno bogastvo sredi mesta, lahko sprehajalci opažajo propadanje tega nekoč vzornega naravnega parka. Gozdne površine danes dobesedno zaraščajo in tivolski gozd ni več prehoden, čeprav ima Gozdarski inštitut Slovenije sedež prav v Tivoliju ob živalskem vrtu, pa tega ne opazi. Pred nosom jim dobesedno propada nekoč vzorno urejen in vzdrževan park Tivoli. V tem primeru je odpovedala tudi gozdarska stroka.

Če povzamemo, Ljubljana je v zadnjih letih ogromno izgubila na svoji prijazni podobi in kvaliteti bivanja. Janković je v šestnajstih letih, odkar vodi Ljubljano, brez dvoma naredil tudi precej dobrih projektov, kot je morda ureditev starega mestnega jedra. Vendar je v zadnjih letih prevladal kapital, ko ob pomoči podžupana in arhitekta Koželja dobesedno uničuje podobo mesta in trpa stanovanjske objekte v popolnoma nehumane razmere za bivanje. Infrastruktura in promet mesta so s tem trajno uničeni. Ljubljana je žal postala mesto po vzoru azijskih mest, kjer so se tudi širili navznoter in lahko v dokumentarnih filmih vidimo, kaj to prinaša s sabo. Tako nastaja geto, tako se trajno uničuje nekoč čudovita Plečnikova in Ravnikarjeva Ljubljana.

Na koncu se lahko vprašamo, ali je še čas, da ustavimo ta nenadzorovani pohlep predvsem dveh ljudi, Zorana Jankovića in Janeza Koželja? Ali se bo zganila tudi stroka arhitektov in krajinarjev, upam da se vsi ne borijo le za svoj kruh in se niso že vdali v usodo. Življenje Ljubljančanov zaradi takšnega ravnanja postaja dolgoročno in mogoče celo za večno nekvalitetno, obsojeno na geto pač.

Petra Lužnik, Ljubljana