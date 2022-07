Uničene počitnice Jeseničanov brez osvežitve

Potem ko so se napovedi o zaprtju več kot 50 let starega letnega kopališča Ukova na Jesenicah letos uresničile, so Jeseničani ostali brez kopalne osvežitve v občini. Mnogi se s tem ne morejo sprijazniti in pozivajo k čimprejšnji sanaciji kopališča, medtem ko stroka opozarja, da je to nevarno za kopalce, in predlaga gradnjo novega kopališča na novi lokaciji.