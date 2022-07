Skupno je bilo v nedeljo hospitaliziranih 153 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, v soboto 121, v petek pa 125. Na intenzivnih oddelkih je bilo v nedeljo s potrjeno okužbo skupno 15 bolnikov, dva več kot dan prej. V soboto je umrl en covidni bolnik, v petek in nedeljo pa ni umrl noben covidni bolnik, so na Twitterju zapisali na ministrstvu za zdravje.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1229, kar je 24 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 694, kar je 12 več kot dan prej, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 14.725 aktivnih primerov okužb, kar je 241 več kot dan prej.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.265.841 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.222.264.

ECDC za starejše od 60 let priporoča drugi poživitveni odmerek

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in Evropska agencija za zdravila (EMA) sta danes zaradi ponovnega povečanja števila okužb s covidom-19 objavila posodobljena priporočila za cepljenje. Med drugim priporočata drugi poživitveni odmerek cepiva za vse ranljive skupine in za osebe, starejše od 60 let.

»Ob ponovnem povečanju števila primerov in hospitalizacij ob vstopu v poletno obdobje pozivam ljudi, da se čim prej cepijo in prejmejo poživitveni odmerek,« je dejala evropska komisarka za zdravje Stella Kyriakides. »Ne smemo več izgubljati časa,« je dodala v izjavi, ki sta jo objavila ECDC ter EMA.

Agenciji sta že aprila priporočili drugi poživitveni ali četrti odmerek za osebe, starejše od 80 let. Kyriakidesova je države članice danes pozvala tudi, naj nemudoma uvedejo drugi poživitveni odmerek za vse starejše od 60 let in vse ranljive skupine.

Direktorica ECDC Andrea Ammon je dodala, da trenutno beležijo naraščajočo stopnjo pojavnosti primerov okužb s covidom-19 ter naraščajoč trend sprejema v bolnišnice in enote intenzivne nege v več državah, kar je predvsem posledica različice omikron BA.5.