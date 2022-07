Najmanj 22 ljudi je še vedno pogrešanih, vključno z devetletnim dečkom, reševalci pa so vzpostavili stik z več preživelimi pod ruševinami. Po podatkih reševalnih služb so rešili šest ljudi, ki so jih žive potegnili izpod ruševin, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Ruske sile so sicer danes obstreljevale tudi drugo največje ukrajinsko mesto Harkov in druga mesta na vzhodu države. Ponoči naj bi v mestu ruska raketa zadela stanovanjski blok. »Osemindvajset ljudi je bilo ranjenih, med njimi 16-letnik. Tri osebe so umrle,« je sporočil namestnik vodje urada ukrajinskega predsednika Kirilo Timošenko.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem izjavil, da je ruska vojska od sobote izvedla 34 zračnih napadov, vodja predsednikovega urada Andrij Jermak pa, da bi morala biti Rusija zaradi napadov na stanovanjske stavbe razglašena za državo, ki podpira terorizem.

»Vsi, ki dajejo ukaze za takšne napade, vsi, ki jih izvajajo in ciljajo naša mesta ter stanovanjska območja, ubijajo povsem namerno,« je v svojem nočnem nagovoru dejal Zelenski in obljubil, da bodo storilci privedeni pred sodišče, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zelenski je ob tem podvomil tudi v domnevni »operativni premor« Rusije pri vojaških operacijah v regiji Donbas na vzhodu Ukrajine.

Čeprav je bila regija v zadnjem času nenehno tarča obstreljevanja, so ruski napadi na tleh zaustavljeni, so v nedeljo sporočili iz generalštaba ukrajinske vojske. Vendar so opozorili, da zatišje verjetno pomeni, da se ruska vojska pripravlja na še močnejše napade v celotni regiji Donbas.

Dodali so, da so ukrajinske sile zadele rusko oporišče v okupirani južni regiji Herson, pri čemer niso navedli nikakršnih podrobnosti. Informacij prav tako ni mogoče neodvisno preveriti