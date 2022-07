»To je z vidika načela delitve oblasti vprašljivo. To bi bila moja zavora, če bi se moral opredeliti do kandidature Marte Kos,« je na vprašanje kandidature kandidatke Gibanja Svoboda pred časom dejal nekdanji prvi predsednik Milan Kučan. Na njegove besede se je nato odzval prvi mož Svobode Robert Golob, ki je dejal: »Nekdanjega predsednika Milana Kučana spoštujem, mogoče pa tudi on včasih ustreli kakšnega kozla.« Sedaj se je odzvala tudi Kosova, ki je poudarila, da nikjer ni zapisano, da bi morala biti kandidatka za predsednico republike nestrankarska. »S stališča delitve oblasti je ključno, da vsi akterji spoštujejo samo delitev na veje oblasti in se strogodržijo meja med njimi.

»Pomisleke glede »sistemske nesprejemljivosti« so po prvem predsedniku z neprikritim veseljem povzeli tako njegovi politični bližnji, ki kakor obe moji dosedanji protikandidatki – le da jih je ena obtežila z oznako »orbanizacije«, druga pa »ogrožanjaustavnosti«,« je bila v odgovoru na izjave protikandidatk Nataše Pirc Musar in Nine Krajnik neposredna Kosova. Kritična je bila tudi do kandidata SDS Anžeta Logarja. »Svoja kritična stališča sem vedno izražala kot nestrankarska, neodvisna državljanka. Tudi do prejšnjega režima, ko sem leta 2020 izstopila iz diplomacije, ki jo je zunanji minister Janševe vlade, dr. Anže Logar, vpenjal v višegrajski voz kršitev vladavine prava, medijskih svobod in človekovih pravic,« je zapisala. In se obregnila ob to, da Logarja predstavljajo kot nestrankarskega kandidata, ki kandidira s podpisi volilcev, čeprav »je bil vedno stroko strankarski človek.« »Prizor bi bil smešen, če ne bi bil tragičen,« je pripomnila.

»Zlorabo legitimnega predsednikovega pomisleka čutim kot premišljen poskus izločiti me iz tekme, še preden se je ta sploh dobro začela: me dobesedno diskvalificirati,« je podčrtala dogajanje. Primerjave z Orbanovo politiko pa označila kot nevredne umirjene, poštene in resnicoljubne politične debate. »Prav nobenih vzporednic ni mogoče potegniti niti med Gibanjem Svoboda in Orbanovim Fideszom, niti ne med Viktorjem Orbanom in Robertom Golobom niti med trenutnim političnim sistemom v Sloveniji in na Madžarskem,« je komentirala. In dodala: »Primerjava še najbolj kaže na to, da je tisti, ki jo izreka, pripravljen uporabljati metode, ki so bile značilne za oblast, od katere smo se prav po zaslugi zmagovalnega zavezništva med naprednimi strankami in civilno družbo poslovili na zadnjih parlamentarnih volitvah.«

Kosova je še zavrnila, da bi v primeru izvolitve kdorkoli upravljal z njo, nasprotno, podpredsednica Gibanja Svoboda, da bo »predsednica vseh, s svojimi načeli, ki se jim ne odpovedujem, saj bi bilo to nepošteno do sebe in do drugih«.