Organizacijski odbor je ob tokratni obletnici izpostavil vlogo žensk v boju za resnico o genocidu, kot tudi to, da so bile tudi one žrtve.

Osrednja spominska slovesnost in verski obred s pokopom posmrtnih ostankov žrtev, ki so jih v minulih letih našli v številnih množičnih grobiščih, bodo kot vsako leto potekali na dan, ko so enote bosanskih Srbov pod poveljstvom Ratka Mladića zavzele Srebrenico, takratno varovano območje Združenih narodov, in začele množične poboje Bošnjakov.

Po podatkih spominskega centra v Potočarih so sile bosanskih Srbov samo v nekaj dneh, do 19. julija 1995, v tej bošnjaški enklavi ubile 8372 bošnjaških moških in dečkov, pa tudi žensk.

Posmrtne ostanke žrtev so po vojni našli v več kot 150 množičnih grobiščih, večinoma sekundarnih. V Potočarih od leta 2002 vsako leto posmrtne ostanke identificiranih žrtev pokopavajo na osrednji spominski slovesnosti. Doslej so pokopali 6671 žrtev genocida.

V članicah EU se 11. julij od leta 2009 obeležuje kot evropski dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici.

Predsednik republike Borut Pahor se bo na povabilo predsednika mešihata Islamske skupnosti v Sloveniji muftija Nevzeta Porića danes v Ljubljani v Muslimanskem kulturnem centru udeležil slovesnosti ob obletnici genocida, na kateri bo imel tudi slavnostni nagovor.