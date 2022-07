Tako kot v kvalifikacijah je tudi v polfinalu več tekmovalcev in tekmovalk osvojilo vrh smeri. A skupaj s kvalifikacijami sta vse vrhone osvojili le Janja Garnbret in Američanka Natalia Grossman. Finale si je priborila tudi Mia Krampl z višino 29+, kar je zadoščalo za osmi dosežek in zadnjo finalno vstopnico. V polfinalu je nastopilo sedem Slovencev. Vita Lukan je bila 16. z višino 24+, Lučka Rakovec pa 19. z višino 24. Luka Potočar je priplezal do vrha smeri ter se uvrstil v finale, Domen Škofic je zasedel dvanajsto mesto z višino 34+, Milan Preskar pa 22. mesto z višino 30+. Ženski finale je bil izjemno razburljiv. Janja Garnbret, ki je v steno vstopila predzadnja, je osvojila vrh tako kot Laura Rogora, Južnokorejka Chaehyun Seo in Avstrijka Jessica Pilz. Ko je kazalo, da bo o zmagovalki odločal čas preplezane smeri v finalu, je Natalia Grossman tik pod vrhom nepričakovano storila napako ter nazadovala na šesto mesto. Mia Krampl je bila osma. »Vedela sem, da moram v finalu osvojiti vrh, zato sem plezala nekoliko počasneje, da ne bi storila kakšne napake. Vesela sem, da grem za kratek čas domov, potem pa na tekmo v Briancon,« je po zmagi povedala Janja Garnbret.