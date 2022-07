Med 12 skladbami, ki so se pomerile na festivalu, je bilo najti vse mogoče, še najmanj pa morja, sonca in vnetih čustev, ki jih navadno povezujemo s poletjem. Dogajanje so povezovali Lorella Flego, Iztok Gustinčič in Tomaž Klepač. Na odru so ves čas duhovičili na ne najbolj posrečen način, tako da so marsikaterega gledalca res popeljali do roba in še čez. Večkrat so se na glas vprašali tudi, katero pesem si bomo največkrat peli to poletje. Naj jim odgovorimo: nobene, saj v glasbeni ponudbi ni bilo prav nič spevnega.