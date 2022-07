Opoziciji in veliki večini Otočanov ni prav, da bo o novem premierju odločalo najprej samo 358 konservativnih poslancev, v finalu, ko se bosta pomerila dva od pričakovanih ducat ali celo več kandidatov, pa člani konservativne stranke, ki jih je le okoli 100.000. Veliko bolj demokratično in pošteno bi bilo, če bi razpisali predčasne volitve (redne bodo konec leta 2024), pravijo. Povsem možno je, da sta se bivša ključna ministra za finance in za zdravstvo, Rishi Sunak in Sajid Javid, z odstopom odločila zrušiti Borisa Johnsona, ker naj bi ta v skrajni sili nameraval hazardersko in sebično razpisati predčasne volitve, da bi poskusil rešiti svojo premiersko kožo. Zaradi morja škandalov, politične in moralne korupcije ter laganja o vsem, od brexita do zabav med tremi covidnimi karantenami, v katerem je Johnson vse težje plaval, bi to bilo podobno poskusu političnega samomora konservativcev.

Na stavnicah vodi Sunak, vendar …

Kot kandidat se je prvi »prijavil« Rishi Sunak, multimilijonar indijskega rodu in nekdanji bankir, čigar družina se je preselila na Otok iz vzhodne Afrike. Njegova žena je hči indijskega multimilijarderja. Edini je že objavil odličen kandidatski video, o katerem kritiki pravijo, da ga ni mogel posneti v dveh dneh po odstopu. Med covidom je bil dober finančni minister, a tudi večna senca Borisa Johnsona, ki maščevalno poskuša torpedirati njegovo kandidaturo. Johnsonovi pribočniki ga razglašajo za nezaupanja vrednega kandidata, Bruta, ki je premierja zabodel v hrbet. Čeprav ima Sunak na stavnicah za zdaj veliko prednost, njegovo premiersko prihodnost ovira nedavno razkritje, da je njegova superbogata žena veliko let plačevala le majhen pavšalni davek, ki ga plačujejo tuji bogataši, prijavljeni v tujini. Pomaga pa mu presenetljiva odločitev favorita članov konservativne stranke, obrambnega ministra in nekdanjega poklicnega vojaka Bena Wallacea, da ne bo kandidiral. Menda si tega ni želela njegova družina.

Kup bivših ministrov

V soboto sta kandidaturo sporočila dva bivša ministra za zdravstvo. Najprej Sajid Javid, ki je ob odstopu raztrgal Johnsonovo premierovanje, predvsem zaradi laganja. »Dovolj je, presodil sem, da se problem začenja na vrhu,« je dejal in kolege pozval, naj ga posnemajo, kar je naredilo več članov vlade. Johnson je vseeno nameraval vztrajati, a ga je na koncu žena Carrie prepričala, naj raje odstopi, kot čaka, da ga odstavijo. Kandidaturo je sporočil tudi nekdanji minister za zdravstvo, pred tem zunanji minister Jeremy Hunt, ki je Britance spomnil, da edini med kandidati ni bil nikoli Johnsonov minister. Brexitarji pa rovarijo proti njemu, ker je nasprotoval odhodu iz EU, in trdijo, da bi bila njegova izvolitev volilni samomor in da mora biti Johnsonov naslednik zagovornik brexita. Kandidaturo so sporočili tudi ministri za finance Nadhim Zahawi, superbogati nekdanji poslovnež, čigar kurdska družina je prebegnila na Otok iz Iraka, ko je imel enajst let, in bogati prometni minister Grant Shapps. Med kandidati je tudi Tom Tugendhat, predsednik parlamentarnega odbora za zunanje zadeve, ki je po očetu Anglež, po materi pa Francoz.

Prihaja na oblast tretja ženska?

Britanija je do zdaj imela samo dve premierki, konservativki Margaret Thatcher in Thereso May. V bitki za Downing Street 10 so že tudi tri kandidatke: nekdanja državna sekretarka za enakopravnost Kemi Badenoch, katere starši so iz Nigerije, državna tožilka (s statusom ministrice) Suella Braverman, ki je kot Sunak indijskega rodu (njena starša sta v Veliko Britanijo prišla iz Kenije in Ruande), in državna sekretarka za trgovino Penny Mordaunt. Pričakujejo tudi kandidaturo notranje ministrice Priti Patel, ki je pakistanskega rodu, in zunanje ministrice, ognjevite angleške zagovornice brexita Liz Truss. Med kandidatkami jo imajo za favoritko. Časovnica volitev Johnsonovega naslednika ali naslednice na krmilu konservativne stranke, ki bo avtomatično postal(a) premier(ka), bo znana danes. Menda bodo pohiteli, tako da se bo moral Johnson izseliti že na začetku avgusta, ne pa šele septembra, kot si je zaželel.

Pravila glasovalne igre Kandidati so lahko vsi konservativni poslanke in poslanci, ki jih podpre najmanj osem kolegov. V prvem krogu volitev odpadejo vsi kandidati, ki dobijo manj kot 18 glasov, v drugem vsi, ki dobijo manj kot 36 glasov. Če jih dobijo vsi, odpade kandidat z najmanj glasovi. Ta postopek se nadaljuje, dokler ne ostaneta samo dva kandidata. Takrat odločitev preide v roke članov stranke, ki glasujejo po pošti.