V novi covidni val brez triaže in mask

Kljub bliskovitemu širjenju novih različic omikrona se zdravstveni domovi na poletni val okužb večinoma odzivajo brez triaže, mask in epidemioloških vprašalnikov. Tudi tokrat so se o ukrepih, ki vplivajo na dostop bolnikov do ambulant, odločali vsak zase.