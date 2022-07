V Belgiji, Franciji, Nemčiji, na Nizozemskem in v Veliki Britaniji so policisti aretirali 39 osumljencev, domnevnih tihotapcev nelegalnih prebežnikov prek Rokavskega preliva, so sporočili z Europola. Trije od njih naj bi bili vodje, tako imenovae »visoke tarče«, kriminalne združbe, ki so jo v Europolu ocenili kot eno najbolj aktivnih na področju prevozov z majhnimi gumenjaki prek Rokavskega preliva. V hišnih preiskavah na 50 lokacijah so zasegli prek 1.200 reševalnih jopičev, okoli 150 gumenjakov, 50 motorjev za čolne, kakih 40 tisoč evrov v gotovini, orožje, droge, avtomobile.

Vojna na obali

Akcija se je pravzaprav začela že novembra lani v Franciji, ko so prijeli nekaj tihotapcev, preiskava pa je potem vodila do dobro organizirane združbe ljudi iraškega oziroma kurdskega porekla. Njihove »stranke« so bili begunci iz Srednjega Vzhoda in Vzhodne Afrike. Logistika je potekala iz Nemčije in Nizozemske. Europol navaja, da med tihotapci sicer vlada prava vojna za najboljše točke ob francoski in ob britanski obali za vkrcavanje oziroma izkrcavanje beguncev. Francoske in Nemške oblasti v povezavi s tem preiskujejo tudi dva poskusa umora.

Razbita kriminalna združba je bila izjemno dobro organizirana in učinkovita. Posamezni oddelki so skrbeli za nabavo navtične opreme, drugi za financiranje, tretji za sam prevoz in vso potrebno logistiko. Francozi in Belgijci so se v preiskavi osredotočlili na tihotapce, ostale policije vpletene v akcijo pa na dobavne verige in financiranje. Preiskava je dobila močan zagon maja, ko so Britanci na podlagi prošnje Belgijcev aretirala enega od vodij skupine. V naslednjih tednih so se osredotočili na kar 70 osumljencev z različnimi vlogami v organizaciji: tihotapci, iskalci strank, iskalci prenočitvenih kapacitet, vozniki navtične opreme, pralci denarja. Zares pravo podjetje!

Za posamezen prevoz begunca prek Rokavskega preliva so le-ti morali odšteti od 2.500 do 3.500 evrov, odvisno od narodnosti. In to samo za prevoz po morju. Čolne so seveda napolnili preko vseh meja, preiskovalci ocenjujejo, da jih polovica sploh ni uspela priti na drugo stran. Vozili so ponoči, v več skupinah tusi po 15 čolnov naenkrat. V letu in pol naj bi prek Rokavskega preliva prepeljali okoli deset tisoč beguncev, zaslužek tihotapcev pa ocenjujejo na 15 milijonov evrov.

Prevoz beguncev z majhnimi čolni je po izbruhu epidemije postal glavni način tihotapljenja ljudi v Veliko Britanijio, a hkrati tudi eden najnevarnejših. V prvi polovici letošnjega leta naj bi na tak način različne kriminalne združbe prek morja prepeljale okoli 11.500 beguncev in zaslužile okoli 30 milijonov evrov, ocenjujejo na Europolu.