#Intervju Eva Matjaž: Umetniško ustvarjanje že postaja privilegij

Eva Matjaž, soustanoviteljica in programska vodja kreativnega centra Poligon, že dve desetletji deluje kot neodvisna raziskovalka; v zadnjem času se osredotoča zlasti na raziskovanje polja dela in naraščajoče prekarizacije, potencialov ustvarjalnih skupnosti ter novih ekonomskih modelov. Zadnji dve leti je s sodelavci iz Poligona (v koprodukciji s Centrom za kreativnost) pripravljala obsežno raziskavo Slovenski kulturno-kreativni delavec v času covida-19, katere zaključni del so predstavili pred dobrim mesecem, v njej pa se je razkrilo skrb vzbujajoče stanje v slovenski kulturi.