Če se ne bi zgodil koronavirus in vse, povezano z njim, dvoma ne bi bilo – prihajajoči klubski evropski nogometni sezoni 2022/23 bi vnaprej pripadel naziv najbolj nenavadne v zgodovini; če seveda ne upoštevamo športnega mrka v času druge svetovne vojne. Svetovno prvenstvo v Katarju, ki bo od 21. novembra do 18. decembra, bo namreč tudi v najmočnejših prvenstvih poskrbelo za daljši premor, ki ga v teh sicer niso vajeni in ki bo ligaška tekmovanja praktično razdelil na dve polovici – naposled bo vse skupaj celo precej podobno tistemu, kar je v sezoni 2020/21 storil že omenjeni koronavirus. Omenjeno bo prineslo tudi še bolj zgoščen ritem tekem in ponekod zgodnejši začetek tekmovanj od tradicionalnih, kar je klube prisililo tudi v to, da so še hitreje kot sicer dejavni na nogometni tržnici, ki je že prinesla številne zanimive prestope.

Če se najprej osredotočimo na višine odškodnin – ker gre za aktualne evropske prvake in ker je njegov nakup tudi najdražji v dosedanjem prestopnem roku, se spodobi, da sprva omenimo Real iz Madrida, ki je Monacu odštel 80 milijonov evrov za defenzivnega vezista, Francoza Aureliena Tchouamenija. Temu sledijo, če upoštevamo do včeraj uradno zabeležene prestope, vključno z opravljenimi zdravniškimi pregledi, štirje napadalci, ki so dobili štiri nove, kajpada, angleške klube. Urugvajec Darwin Nunez je za 75 milijonov evrov prestopil iz Benfice v Liverpool, Norvežan Erling Haaland za 60 iz Borussie Dortmund v Manchester City, Brazilec Richarlison za 58 iz Evertona v Tottenham, njegov rojak Gabriel Jesus pa za 52,5 milijona evrov iz Manchestra Cityja v Arsenal. Pri čemer dodajmo, da gre le za osnovne odškodnine, ki kanijo ob izpolnitvi različnih pogojev, s katerimi se sprožijo razni bonusi, še precej narasti.

No, to, da se bodo pri odškodninah skupno spet obračale milijarde evrov, je bilo seveda znano vnaprej, kljub navedenim astronomskim odškodninam pa je že prvih nekaj dni letošnjega prestopnega roka ponudilo še nekaj bolj zanimivih zgodb. Ki v prvi vrsti potrjujejo, kako brezglavo nekateri razmetavajo z denarjem. Čeprav se praviloma največkrat zgražamo nad posameznim velikim prestopom, denimo tistim največjim, Neymarja iz Barcelone v PSG za 222 milijonov evrov pred petimi leti, se je te dni na prvem mestu kot igralec, za katerega so klubi skupno odšteli največ denarja za odškodnine, utrdil belgijski napadalec Rumelu Lukaku. Potem ko je pred manj kot enim letom za astronomskih 113 milijonov evrov prestopil iz Interja v Chelsea, se je zdaj namreč kot posojen igralec vrnil v obratni smeri, za kar bo klub iz Milana londonskemu za eno sezono odštel le osem milijonov. Skupna vsota pri vseh prestopih in posojah belgijskega velikana, ki je v karieri zamenjal že ogromno klubov (Anderlecht, Chelsea, West Bromwich, Everton, Manchester United, Inter), pa se odslej skupno sešteje v že neverjetnih 333 milijonov evrov, s čimer je po tej plati Belgijec uvrščen pred Neymarja (zanj so vsi klubi odšteli za 310 milijonov evrov odškodnin) na drugem mestu in Cristiana Ronalda (245) na tretjem. »Navdušen sem, da sem se vrnil. Obljubljam veliko golov in sam obljube izpolnim. Povratka sem si vseskozi želel,« je ob prihodu v Milano med drugim povedal Lukaku, ki pa si je še manj kot leto prej bolj kot karkoli drugega želel povratka prav v Chelsea, katerega član je bil že pred desetimi leti. Nenavadno? Milo rečeno!

Tudi pri drugi »čudni« zgodbi je bil medtem udeležen italijanski klub. Konec tedna se je v Juventus iz Torina namreč vrnil Francoz Paul Pogba. Tja je drugič prišel iz Manchestra Uniteda in drugič brez odškodnine. Prvič se je to zgodilo pred desetimi leti, nato ga je United leta 2016 od Juventusa odkupil za takrat rekordno odškodnino 105 milijonov evrov, zdaj pa torej k črno-belim spet prihaja zastonj. »Čas je! Komaj čakam, da začnem,« je še iz letala na poti v Torino sporočil Pogba. Kako se ob tem počutijo navijači Uniteda, pa tudi tisti, ki so ga »obmetavali« z denarjem, da jim naposled ni zagotovil kakšnega odmevnega uspeha, pa seveda lahko le ugibamo.