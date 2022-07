Ko se spomnimo formule 1, ne moremo mimo njega, Nikija Laude. Bil je trikratni svetovni prvak, na 25 dirkah pa so njemu v čast zaigrali tudi avstrijsko himno. Toda življenje drvi in Dunajčana, ki se je kot poslovnež uveljavil v letalski industriji, že dobra tri leta ni več med nami. Kljub temu se v karavani vsaj enkrat letno vsi spomnijo nanj, ko je na sporedu dirka v nam bližnjem Spielbergu. Čeprav so Avstrijci vedno imeli dobre dirkače in jih je v formuli 1 doslej nastopilo kar 16, pa je naravnost neverjetno, da so nazadnje na domači dirki zmago slavili pred 38 leti, ko je bil najhitrejši Lauda. Še več, to je bila tudi edina avstrijska zmaga in vprašanje je, kdaj, če sploh, bo severni sosed v najdražjem športu na štirih kolesih znova najhitrejši.

V konkurenci namreč že 12 let nimajo svojega predstavnika, nazadnje je v letu 2010 dirkal Christian Klien. In to je milo rečeno čudno. Tudi zato, ker lastnik Red Bulla, Avstrijec Dietrich Mateschitz, v formulo 1 vlaga silne denarce. Njegov je svetovni prvak Max Verstappen, ki je lani pot do naslova tlakoval tudi z zmago na Red Bull Ringu. Prav Nizozemec, sicer vodilni tudi v letošnjem seštevku, je bil posledično prvi favorit za tokratno zmago. Na sobotni sprinterski dirki je delo opravil z odliko ter si po 23 krogih priboril vodilno startno mesto in pomembnih osem točk. Takoj za njim sta bila Monačan Charles Leclerc in Španec Carlos Sainz mlajši, oba voznika Ferrarija. »Charles in Carlos sta se trudila, da bi me prehitela, saj smo vozili podobno hitro. Tudi v nedeljo pričakujem zanimivo bitko, ker je dirka občutno daljša, zna pomembno vlogo odigrati tudi menjava pnevmatik,« se je glasila napoved 24-letnega mojstra vrtenja volana, ki mu na dirkah v Avstriji (skorajda) ni para, saj je na vrhu po zmagah izenačen z Alainom Prostom, tokratna pa bi bila zanj že četrta zapored (2018, 2019, 2021; v 2020 je odpadla zaradi covida-19). Še pred glavno dirko je v javnost prišel neuradni koledar za prihodnjo sezono, ko so ga videli, pa so mnogi zgolj nejeverno zmajevali z glavo. VN Belgije in VN Francije namreč naj ne bi bilo na sporedu, zamenjali pa naj bi ju dirki v Las Vegasu v ZDA in Južnoafriški republiki. Bolidi naj bi prvič zahrumeli 5. marca v Bahrajnu, ni pa še jasno, ali bodo odpeljali 23 ali 24 dirk, preizkušnja na Kitajskem je namreč povezana z ukrepi proti koronavirusu.

Silverstone je bil tokrat obarvan oranžno, saj so bili Nizozemci prepričani, da bo Verstappen podobno kot v soboto tudi v nedeljo ciljno črto prečkal prvi. A to je bil račun brez krčmarja. Svetovni prvak je že kmalu po začetku prek radijske zveze sporočil, da je Leclerc tokrat zanj prehiter, zato ga je v 12. krogu spustil predse, po menjavi pnevmatik pa je njegov zaostanek še narastel. Kljub temu se mu je ponudila priložnost, ko je moral v bokse tudi 24-letni voznik Ferrarija. Čeprav je zaostal, pa je ohranil mirne živce, vozil svoj (visoki) ritem in svetovnega prvaka še drugič prehitel. Na koncu je imel srečo v nesreči, saj ga težave s stopalko za plin niso stale zmage, sicer tretje letošnje (po Melbournu in Bahrajnu). »Moj bog, res sem bil prestrašen! Dvoboj z Maxom je bil izjemno napet. Zaradi tehničnih težav sem imel v zadnjih ovinkih le še 30 odstotkov moči, a je bilo tudi to dovolj. To zmago sem krvavo rabil, zadnjih pet dirk je bilo težkih tako zame kot za moštvo,« je bil zadovoljen Charles Leclerc, ki je imel ob prečkanju ciljne črte zgolj 1,5 sekunde prednosti. Precej manj zadovoljen je bil Verstappen, ki je dejal, da so imeli nekaj težav s pnevmatikami, a da je tudi drugo mesto dober rezultat, saj je ohranil skupno vodstvo. Ferrari je tako zmago slavil po dolgih 19 letih, ko je bi leta 2003 najhitrejši Nemec Michael Schumacher. Nase je tokrat opozoril tudi njegov sin Mick, ki je bil s šestim mestom najboljši v dosedanji karieri.